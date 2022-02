Booster, giovani e giornalismo

Sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio 2022 è uscito un articolo che titola:

Booster, dubbi degli scienziati: “Espone i giovani al contagio”

Articolo che ha occupato la prima pagina dell’edizione cartacea così:

COVID L’ISS: Nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 Gli scienziati contro la 4a dose “Rischio giovani già con la 3a”

L’articolo online comincia con queste parole:

Nella fascia 12-39 anni chi ha tre dosi avrebbe un rischio maggiore di ospedalizzazione rispetto a chi ne ha avute due, questo è quanto emerge dagli ultimi report dell’Istituto superiore di sanità.

Apro il rapporto dell’ISS da cui riporto questa tabella:



Leggo i numeri che riportano che a fronte di 2.515.610 soggetti vaccinati con booster nella fascia 12-39, 614 hanno avuto bisogno di ospedalizzazione, quando invece su 2.351.591 non vaccinati nella stessa fascia d’età ben 2154 ne hanno avuto necessità. Fossero stati nella stessa percentuale che quelli col booster avrebbero dovuto essere solo 573, invece sono quasi quattro volte tanto.

Nella fascia di quelli vaccinati senza booster invece i numeri avrebbero dovuto essere così:

col ciclo completo da meno di 120 giorni avrebbero dovuto essere 1175, invece sono 1533

col ciclo completo da più di 120 giorni avrebbero dovuto essere 1696, invece sono 1609, un po’ di meno

col ciclo incompleto avrebbero dovuto essere 197 ospedalizzazioni, invece sono 367, quasi il doppio.

Solo il dato del ciclo completo da più di 120 giorni potrebbe dare in teoria ragione al titolone scelto per la prima pagina, ma è un dato insufficiente per titolare come è stato fatto. Per avere un dato più completo si dovrebbe andare a vedere anche i bollettini delle settimane precedenti:

col ciclo completo da meno di 120 giorni sono 1568 i ricoverati, fossero nella stessa percentuale che con booster dovrebbero essere 1493 (la differenza qui è minima)

col ciclo completo da più di 120 giorni sono 1794 (anche qui la differenza è minima), dovrebbero essere 1832

col ciclo incompleto sono 393 ma dovrebbero essere 229, se fossero nella stessa percentuale

non vaccinati sono 2294 ma dovrebbero essere 644

E il mio “dovrebbero essere” si riferisce al fatto che dovrebbero essere percentuali identiche; per dimostrare che il booster abbia un’incidenza peggiore sulle ospedalizzazioni in quella fascia quei numeri non dovrebbero essere uguali in proporzione ma più bassi, molto più bassi.

E basta guardare questi grafici per capire che nel racconto del FQ c’è qualcosa che non va:

Leggendo l’articolo de il Fatto comunque si arriva a comprendere che non sono i dati dell’ISS a dare supporto a quanto sostenuto nei titoli, bensì l’interpretazione degli stessi fatta dall’ennesimo scienziato ospite televisivo, stavolta è il turno del microbiologo Francesco Broccolo, che era ospite a DiMartedì su La7 la settimana scorsa. Come riporta appunto il Fatto:

Il dibattito sulle tre dosi è stato innescato dal microbiologo Francesco Broccolo a DiMartedì su La7, che ora ribadisce: “Nei giovani fino a 40 anni non ci sarebbero benefici dalla terza dose. Probabilmente perché i giovani hanno fatto vaccinazioni ravvicinate rispetto ai 60-70enni; e la letteratura ci dice come dosi ravvicinate portano a un fenomeno di anergia: il sistema immunitario continuando ad essere stimolato inizia a non rispondere a quell’antigene. I vaccini sono importanti, ma il booster non si fa ad occhi chiusi, si valuta caso per caso, va tenuto conto di molte variabili, ad esempio i guariti che hanno una protezione di 15 mesi”.

Ma in realtà i dati che racconta Broccolo non trovano un riscontro scientifico, perché sono tutt’ora sotto studio, inoltre non siamo stati in grado di trovare letteratura rilevante riguardo al fatto che i vaccini fatti in maniera ravvicinata portino anergia – ma siamo ben felici di ricevere eventuale smentita. Quanto sostenuto sembra che al momento non abbia sufficienti basi, neppure nei dati riportati appunto da ISS, come abbiamo appena visto.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

