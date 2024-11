Il camion di auto elettriche che va a fuoco

Durante il weekend ci è stato segnalato un breve video, in cui si vede una bisarca piena di auto in fiamme. Il video circola partendo da un post in francese che racconta:

A peine sortie du salon de l’auto a Paris, qu’un camion transportant des voitures électriques et une des voitures électriques a pris feu et s’est propagé très rapidement sur les autres véhicules.

Che tradotto (da Facebook):

Appena uscito dal salone automobilistico a Parigi, un camion che trasportava auto elettriche e una delle auto elettriche hanno preso fuoco e si è diffuso molto velocemente agli altri veicoli.

Il video al momento ha oltre 6 milioni di visualizzazioni solo su Facebook. Nel video si vede appunto questo camion con fiamme che si sprigionano dalle vetture caricate sul retro, vetture che non è possibile riconoscere decentemente dal video stesso. Ma noi ci occupiamo di verifica dei fatti, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cercare il video online per individuarne la fonte.

Ed eccola, un articolo in russo che arriva dal Kazakistan, datato 23 agosto 2024, articolo dal titolo:

Due bisarche cariche di automobili si sono scontrate e hanno preso fuoco nel sud del Kazakistan

Nell’articolo leggiamo:

Oggi, 23 agosto, verso le 18:15, si è verificato un grave incidente sul 278esimo chilometro dell’autostrada Europa occidentale – Cina occidentale in direzione ovest. Un camion che trasportava otto auto si è scontrato con un altro camion che trasportava sei auto”, ha riferito in un comunicato stampa il dipartimento di polizia regionale

E sempre nell’articolo originale troviamo questo video caricato anche su YouTube:

Vedere quanti, nell’ultima settimana, hanno condiviso il post iniziale per attaccare la mobilità elettrica dà l’idea di quanto sia odiata da troppi che hanno basato il loro giudizio su disinformazione e falsità. Purtroppo anche qui su BUTAC vediamo lettori convinti che la mobilità elettrica presenti problemi di questo genere, anche se più volte abbiamo dovuto smentire notizie come questa. Non vogliamo sostenere che la mobilità elettrica sia la risposta a tutti i problemi o sia perfetta, anzi, ma veder diffondere pura disinformazione a senso unico ci ha un po’ stufato.

