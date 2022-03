No, a Bologna non sono stati aggrediti dei camionisti bielorussi

Ci avete segnalato un video e un testo che stanno circolando su alcuni social in lingua russa, il testo che circola è questo:

В Италии толпа украинцев жестоко убила двух беларусов за то, что на их машинах были белорусские номера В Итальянском городе Болонья на стоянке для дальнобойщиков толпа украинцев напала на водителей-беларусов — по словам очевидцев, одного человека зарезали, другого избили до смерти. «Вчера ночью зарезали беларуса, ему было 26 лет, второму пацану было 28 лет, 11 украинцев избили его до смерти. За что? За то что у него были белорусские номера», — рассказал очевидец.

Che tradotto con Google riporta:

In Italia, una folla di ucraini ha ucciso brutalmente due bielorussi perché le loro auto avevano targa bielorussa Nella città italiana di Bologna, in una fermata di camion, una folla di ucraini ha aggredito i conducenti bielorussi: secondo testimoni oculari, una persona è stata accoltellata a morte, un’altra è stata picchiata a morte. “Ieri sera un bielorusso è stato accoltellato a morte, aveva 26 anni, il secondo aveva 28 anni, 11 ucraini lo hanno picchiato a morte. Per quello? Per il fatto che avesse numeri bielorussi “, ha detto un testimone oculare.

Il video che circola è questo:

Il signore nel video andrebbe identificato e nel caso sia in Italia andrebbe fermato per accertamenti, perché quanto sta raccontando è una bugia che in un momento come quello che stiamo vivendo può causare disordini.

Non è successo nulla di quanto sostiene nel video nei giorni scorsi a Bologna, il problema è che questa storia sta girando non sul web italiano ma nelle bacheche di russi e bielorussi, che in mancanza di altre info ovviamente si fidano, e si potrebbero convincere che girare in Italia sia diventato per loro pericoloso. Potrebbero di conseguenza reagire male a qualsiasi tipo di interazione con altre persone. Chi diffonde questo tipo di disinformazione andrebbe fermato e allontanato dal web per evitare che possa creare ulteriore allarmismo ingiustificato. Come ho scritto sulla bandiera ucraina che ho appeso in vetrina:

NOI STIAMO CON

L’UCRAINA

E CON TUTTI I CIVILI, VITTIME INNOCENTI

DI UNA GUERRA CHE NON HANNO VOLUTO

Soggetti come il signore nel video però non fanno parte dei civili, anche russi, a cui diamo la nostra incondizionata solidarietà, bensì fanno parte di quei disinformatori seriali che godono quando la gente cade nelle loro trappole.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.