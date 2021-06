L’antico cartoon di propaganda

EDIT



Quest’articolo è stato aggiornato per una svista su Louis Armstrong, chiedo venia, oltretutto ha anche più senso con la datazione corretta.

C’è qualcuno che aveva davvero tanto tempo libero e si è dedicato ad un’opera molto interessante. Il 31 maggio 2021 sul canale di BitChute (servizio simile a YouTube dove la censura è inesistente e sono molto apprezzati contenuti legati all’estremismo di destra) viene caricato questo video qui:

Il cartone è in bianco e nero, con immagini tremolanti, circondato da una cornice stile anni 30, con la scritta An early warning cartoon.

Il cartone ha una colonna sonora di tutto rispetto (grazie al lettore che ci ha segnalato il tutto riconoscendo fin da subito il brano). Si tratta di St. James infirmary di Louis Armstrong, qui nella versione di Cab Calloway.

Il lettore che ce la segnala ci ricorda che negli anni Trenta le musiche venivano acquistate in esclusiva come colonne sonore per i cartoni animati, e questo brano era stato acquistato per un cartone di Betty Boop, quindi è alquanto improbabile che possa essere stata utilizzata in un cartone animato prima di cinquant’anni dalla morte dell’ultimo compositore.

Armstrong è morto nel 1955 1971, quindi prima del 2005 2021 usare quel brano avrebbe significato violarne il diritto d’autore.

Siamo di fronte a uno di quei casi su cui non è facile indagare. La storia raccontata nel video mentre Cab Calloway canta alla radio è abbastanza semplice, vi riporto il testo che viene mostrato via via che il video prosegue:

How to take over the world:

introduce a weaponised influenza

flood newspapers and radio with death

shuts down shops and churches

use law enforcement to stifle dissent

parade the sick and the dead

inject a “vaccine” to sterlise the workshy

and euthanize the old

The people who owns the banks

now own the hospitals

This is their plan

to own

YOU

Il cartone è stato chiaramente realizzato oggi da qualcuno che ha interesse a sobillare qualche forma di ribellione, è una forma di propaganda fatta apposta per colpire gli spiriti ribelli degli ignoranti, di chi non alcuno spirito critico. Per capirci, nei Paesi come l’Italia le banche oggi non sono diventate proprietarie degli ospedali, dove lo sono lo sono da prima della pandemia e la pandemia se proprio vogliamo esser onesti ha penalizzato i loro affari: guarda caso i medici che l’anno scorso spingevano sul riaprire tutto e subito sono quasi tutti dipendenti del settore privato. In altri Paesi dove non esiste un sistema sanitario pubblico come da noi le banche d’investimento sono già nel settore sanitario da decenni, non hanno alcun bisogno di una pandemia per acquisirne il controllo. Tutte cose che basta avere un minimo di spirito critico per scoprire velocemente.

Lo so che quanto sopra non è un completo fact-checking. Ma prima del 31 maggio 2021 di questo filmato (e di screenshot dello stesso) non esiste traccia in rete. Fosse stato davvero un cartoon di propaganda degli anni Trenta sarebbe saltato fuori molto tempo fa. Mentre invece in nessun archivio di filmati d’epoca se ne trova traccia. Questo non basta a dire che è sicuramente falso, ma sta a chi lo diffonde portare prove che non lo sia e arrivi realmente da quell’epoca.

Purtroppo chi casca nella narrazione del cartone è mancante di spirito critico, non riesce a fare questa considerazione. Sia chiaro, non ne hanno colpa, sono vittime di un sistema educativo che con loro non ha funzionato. Chi ha delle colpe sono quei soggetti che realizzano materiale come questo cartone, consci che colpirà nel segno, spaventando quei tanti che già sono terrorizzati dal vaccino come lo sono dall’idea del finire in ospedale.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

