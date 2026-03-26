Bufala

La ricetta della chiesa che ripristina la vista – TRUFFA

Oggi vi raccontiamo una prima volta: il deepfake dell'uomo di chiesa che propone integratori

maicolengel butac 26 Mar 2026
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Ormai siamo abituati ai deepfake di varo genere, e BUTAC ci ha abituato a non sorprenderci, ma ammetto che quella di oggi è una “prima volta”.

La segnalazione che abbiamo ricevuto su WhatsApp è questa:

Buonasera, vengono condivisi su Facebook dei video di un noto cardinale che parla di ricette miracolose per la vista, ma non credo siano reali, sembrano fatti con la IA

Chi ci scrive allega degli screenshot a profili Facebook che nel frattempo hanno già chiuso o rimosso i contenuti segnalati, ma sappiamo che la rete non dimentica e gli stessi video circoleranno su altre pagine. Peccato che Meta cerchi di nascondere sempre meglio i post sponsorizzati dai risultati di ricerca, rendendo complicato valutare quanto certe campagne truffa vengano condivise online.

Uno dei video segnalati però siamo riusciti a recuperarlo e ve lo riproponiamo in tutto il suo splendore:

Nel video vediamo il cardinale Gianfranco Ravasi proporci una cura per la vista, ma si tratta ovviamente di un fake. Un fake che ci vorrebbe spingere a comperare l’ennesimo inutile prodotto pseudomedico: un integratore alimentare che non può avere alcuna efficacia nella cura dei problemi di vista. Purtroppo però in Italia, su certe piattaforme social, ci sono legioni di persone arrivate in rete durante la pandemia, timorate dalla religione, e analfabeti digitali e funzionali che non sono in grado di comprendere che si tratti di una truffa. Non sanno nemmeno cosa sia un deepfake, vedono una persona di cui si fidano e condividono i suoi video, portando altri come loro nella trappola. Esiste anche in una seconda versione il video, questa più lunga e convincente:

Non c’è molto da dire, il prodotto pubblicizzato si chiama Ultravix (ma domani diventerà altro: sappiamo bene come funzionano queste campagne promozionali, gli integratori cambiano nome più spesso di quanto io mi cambi le mutande), e in base a chi lo pubblicizza può far tornare la vista o l’udito o far passare i dolori articolari.

La cosa curiosa è che, se ispezioniamo il codice sorgente delle pagine che condividono il video, arriviamo al nome del file da cui si parte. Nel caso del video qui sopra il file si chiama VSL Италия. mp4:

È bulgaro, e significa Italia, il che ci fa pensare che a realizzare questi deepfake siano truffatori bulgari e che li abbiano rinominati coi nomi dei Paesi per cui il video è stato realizzato, probabilmente significa che ne esistono di simili in altre lingue con altri personaggi. Questo dovrebbe darci una chiara idea dell’estensione del fenomeno.

Noi possiamo solo ripetere che non esiste un integratore che curi la vista, l’udito, le articolazioni, e che se fosse in commercio un prodotto come raccontato in questi video i produttori sarebbero miliardari e tutti lo conosceremmo. Ma non esiste.

Proprio per questo chi lo commercializza conta sulla suggestionabilità dei suoi potenziali clienti, oltre che su una rete di siti che vendono prodotti parafarmaceutici, tra cui anche alcuni studi medici (che non è chiaro se siano veri o finti) i quali, pur senza claim miracolosi, lo mettono in commercio online e lo prescrivono ai propri pazienti.

Io spero che sia chiaro che non può esistere un prodotto come quello pubblicizzato e che l’azienda che lo produce, viste le tecniche di vendita che utilizza, andrebbe bandita dal nostro territorio.

Non posso purtroppo aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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