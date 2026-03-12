DiaformRX, Berrino e le segnalazioni a metà

Un volto noto utilizzato nuovamente per sponsorizzare prodotti per la cura di malattie gravi, di nessuna efficacia comprovata

Una lettrice ci invia su WhatsApp quella che potremmo definire una segnalazione a metà – non un ciao, non un buongiorno, ma solo:

DIAFORMRX, capsule contro il diabete, del Dr. Franco Berrino, pubblicizzate da lui in un video, è una bufala?

La risposta è ovviamente sì, il video con Franco Berrino non ci è stato inviato ma siamo sicuri sia realizzato con IA generativa e nulla più, come già successo altre volte, e DIAFORMRX è un integratore alimentare, quindi non ha alcuna efficacia contro il diabete. Chi lo pubblicizza così andrebbe sanzionato, ma sono furbi. I produttori, sulle pagine ufficiali, evitano sempre di usare parole sbagliate: lasciano che a farlo siano i loro rivenditori, specialmente online.

Puro marketing sanitario

Quello che troviamo sui social, anche senza i video con Berrino, ci lascia comunque dubbiosi, ad esempio questo post su Facebook:

#DiaformRX

⚠ 🌻 Un rimedio – 5 azioni contro il diabete

🌼 Stimola l’attività delle cellule beta delle isole di Langerhans nel pancreas

💚 Normalizza i processi metabolici, protegge dai disturbi della tiroide, delle ovaie e del metabolismo

🧡 Protegge il corpo dall’intossicazione

❤ Purifica il sangue e la linfa

👁 Supporta il sistema immunitario e protegge dai disturbi della vista

#DiaformRX – Le capsule stabilizzano i livelli di zucchero e normalizzano la produzione di insulina🔔

👉 Se sei interessato al prodotto, lascia il tuo numero di telefono.

☎I nostri esperti ti chiameranno per rispondere alle tue domande e fornirti consigli dettagliati sui prodotti!

Stimola l’attività delle cellule beta delle isole di Langerhans.

Sembra roba seria, vero? Peccato che nessun integratore venduto online abbia dimostrato di rigenerare o stimolare le cellule beta. Se qualcuno ci riuscisse davvero, vincerebbe un Nobel e non venderebbe capsule su Facebook con l’emoji del girasole. Eppure in poche righe ci promettono di aiutare:

diabete

metabolismo

tiroide

ovaie

immunità

vista

intossicazione del corpo

sangue e linfa

Quando cerchiamo una scheda del prodotto, però, troviamo testi che sembrano giocare con le parole per non assumersi responsabilità: secondo le descrizioni che troviamo online DiaformRX, supporta, favorisce, contribuisce, aiuta a mantenere. Nessuna seria promessa di cura efficace, tanti detti non detti che lasciano intendere che possa avere benefici sul nostro corpo. Si tratta per l’appunto di puro marketing della salute, una tecnica standard per vendere prodotti che non hanno prove cliniche di efficacia su nulla, ma che nel contempo non sono dannosi.

Gli ingredienti

Menta

Ad oggi non esistono prove cliniche serie che la menta migliori la sensibilità all’insulina nei diabetici.

Cannella

Qui almeno c’è un po’ di letteratura scientifica, ma gli studi sono inconcludenti; l’effetto, quando c’è, è piccolo e non è una terapia per il diabete come vorrebbero farci credere. Difatti le linee guida diabetologiche non la raccomandano come trattamento.

Ginkgo biloba

È usato per circolazione e memoria ma non ha alcun ruolo dimostrato nel controllo della glicemia. E ha pure interazioni con farmaci anticoagulanti che non andrebbero prese sottogamba.

Astaxantina

Antiossidante su cui si sono spese tantissime parole; molto marketing, ma ad oggi pochissime evidenze cliniche rilevanti sul diabete.

Gelatina

L’ingrediente più onesto della lista, serve a fare la capsula.

Le recensioni

Nella pagina del prodotto compaiono le solite recensioni, dove utenti che non possiamo verificare se siano reali o meno raccontano di come grazie al prodotto stiano meglio, siano più stabili ed attivi, aneddoti che non hanno alcuna rilevanza scientifica. Comprare un prodotto che promette di avere efficacia per malattie gravi, come appunto il diabete, basandosi sulle recensioni del prodotto stesso è un errore grave. Quello che invece dovremmo cercare nelle pagine che pubblicizzano questi rimedi sono i disclaimer, spesso scritti in piccolo. Troveremmo frasi del tipo:

non sostituisce le terapie mediche

Che sono il sistema con cui chi pubblicizza il prodotto si para le chiappe da eventuali problemi legali nel caso che qualcuno smettesse terapie serie e avesse peggioramenti. Potranno sempre dire: noi vi avevamo avvertito.

Concludendo

Per fare fact-checking fatti bene ci servirebbero segnalazioni fatte meglio; oggi ce la siamo cavata così, ma non sempre è possibile. Quello che per noi è importante è che impariate a riconoscere i prodotti potenzialmente pericolosi (o inutili) evitando di rimetterci in salute e denaro.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.