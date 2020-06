No, non sto parlando del nostro dott. Pietro Arina, medico che al momento vive e lavora a Londra, ma di Pietro Romani…

…il leggendario inventore e scienzato Pietro Romani

Non l’avete mai sentito nominare? Beh, nemmeno io, ma qualcuno vuole convincervi che esista. Quanto vi vado a raccontare è la fotocopia di articoli vecchiotti che abbiamo pubblicato qui su BUTAC, perché il mondo dei cialtroni che vogliono vendervi prodotti magici online è sempre in fermento.

Il prodotto di cui andiamo a parlare lo si trova in vendita in tante parafarmacie online, ma quello che m’interessa è mostrarvi come l’azienda stessa tenti di commercializzarlo.

Il signore nella foto qui sopra non è Pietro Romani, potrebbe essere un Dr. Dušanić, ma anche un Dr. Pedro Serrano Vidal. Non è un signore nato e cresciuto a Imola nel 1975. Probabilmente non è nemmeno un medico. Anzi, probabilmente non ha la più pallida idea che le sue foto vengano usate in giro per il mondo per pubblicizzare prodotti fuffa di nessuna utilità.

Elenchiamoli:

Flekosteel

Osteomed

Arthromed

Artrolux+

Sono tutti lo stesso prodotto che di volta in volta cambia nome e grafica per la confezione, ma gli ingredienti sono gli stessi, e di tutti non esiste traccia di documentazione scientifica sui presunti effetti benefici. Si tratta del solito integratore (o cremina) venduto a cifre folli con finti sconti, finte recensioni, finti acquirenti…

Qualcuno che ci casca lo si trova sempre.

Sarebbe bello vedere i famosi algoritmi imparare a riconoscere questo tipo di cialtronate, bloccarle sul nascere. E invece continuiamo a vedere post sponsorizzati e annunci vari che rimandano a siti dove si ripetono sempre le stesse truffe, dando a intendere ci siano prodotti miracolosi che procurano sollievo in tutto il mondo.

