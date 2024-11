Il clickbait, la fuffa e le pagine che piacciono all’algoritmo

Ci è stata segnalata a più riprese una pagina Facebook che si occupa, da tempo, solo e unicamente di una cosa: pubblicare news fasulle che rimandino al suo sito. La pagina che ci è stata segnalata si trova su Facebook e si chiama US Life Daily, ma le stesse news vengono diffuse in svariate lingue. La pagina difatti, aperta da ottobre 2024, è gestita da quattro persone che risultano risiedere in Vietnam, ed è probabile che sia nata apposta per generare traffico verso specifici siti.

Se clicchiamo sui link che si trovano nei primi commenti finiamo su un sito dal dominio https://luxury.carmagazine.tv/ che in italiano riporta le notizie con traduzione automatica dei testi dall’inglese, testi che è possibile trovare in originale sul sito Esspots.com. Sito che nel disclaimer avverte:

Welcome to Esspots.com, a website that specializes in satire, parody, and humor. Before you proceed to read our content, we would like to emphasize that nothing on this website is real. All of the articles, stories, and commentary found on Esspots.com are entirely fictitious and created for the purpose of entertainment only.

We understand that satire can sometimes be mistaken for actual news or events, but we want to make it clear that we do not publish factual or accurate information. We do not intend to deceive or mislead our readers in any way, and all of our content should be taken with a grain of salt.

Our articles and stories often use exaggeration, irony, and sarcasm to make a point, and should not be taken seriously. We do not endorse any political or social views presented on this website, and our content is not meant to be a substitute for actual news or information.

We encourage our readers to enjoy our content in the spirit of humor and satire, and not to take it as fact. If you are uncertain whether something is meant to be taken seriously or not, please do not hesitate to contact us for clarification.

Thank you for choosing Esspots.com for your source of laughter and entertainment.