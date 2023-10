Il pregiudizio di conferma – Confirmation bias

Eccoci alla seconda puntata di questo viaggio nei bias cognitivi. Mentre la volta scorsa abbiamo parlato del pregiudizio della negatività, oggi ci concentriamo sul bias, o pregiudizio, di conferma. Ne avevo già parlato anche ad aprile di quest’anno, ma cercando di fare ordine su BUTAC ho ritenuto che una seconda guida non facesse male.

Il confirmation bias, o “bias di conferma” in italiano, è quell’errore cognitivo che ci porta a preferire le informazioni che confermano le nostre credenze o ipotesi preesistenti, piuttosto che quelle che le contraddicono. In pratica ogni volta che acquisiamo informazioni nuove siamo portati ad attribuire maggiore credibilità a tutte quelle che confermano le nostre ipotesi iniziali e a rigettare quelle che possano confutare ciò che riteniamo fatto consolidato.

Come nel caso del pregiudizio della negatività, anche il pregiudizio di conferma ha radici nella nostra psiche, radici che arrivano da lontano. Si ritiene che il bias di conferma abbia avuto un ruolo nella promozione della coesione sociale nelle prime comunità umane. Condividere e confermare credenze comuni può aver aiutato a rinforzare l’unità del gruppo e la conformità sociale, che erano cruciali per la sopravvivenza e il successo delle comunità primitive. Quindi – esattamente come nel caso del negativity bias – siamo di fronte a un pregiudizio che ci è servito ad evolverci come specie. Il bias di conferma inoltre permette una rapida elaborazione delle informazioni senza dover esaminare criticamente o rivalutare continuamente le proprie credenze. Questo risparmio di energia e di tempo poteva essere vitale in ambienti preistorici, dove le risorse erano scarse e le decisioni dovevano essere prese rapidamente.

Qui entriamo nel vivo del problema, con qualche esempio che mostra come questo bias può attivamente influenzare la nostra vita.

L’elenco potrebbe andare avanti a lungo, ma credo che per capire il livello di influenza che il bias di conferma può avere sulla nostra vita possano bastare i casi appena menzionati. Si tratta come avete capito di un fenomeno molto complesso, che può avere effetti molto rilevanti (e duraturi) sia a livello personale che sulla collettività.

Francis Bacon nel 1602 parlando di confirmation bias disse:

The human understanding, when it has once adopted an opinion draws all things … to support and agree with it. And though there be a greater number and weight of instances to be found on the other side, yet these it either neglects and despises or … sets aside and rejects in order that by this great and pernicious predetermination, the authority of its former conclusions may remain inviolate.