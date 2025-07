Ho la mamma malata… compra una box di Douglas

C’è un post sponsorizzato simile a mille altri che abbiamo visto negli anni, un post che è una classica offerta fuffa, di quelle che vogliono convincervi a comperare sfruttando un link che, a detta loro, vi permette di risparmiare tantissimi soldi.

Di truffe così ne vediamo da quasi un decennio, o meglio ne vediamo da quando esistono i social network, cancro del millennio. Stavolta però il truffatore è ancora più subdolo del solito, perché il post che ci avete segnalato racconta:

Mia madre ha lavorato per 9 anni da Douglas. E il giorno in cui la sua salute ha iniziato a peggiorare, l’hanno semplicemente mandata via. Come se non valesse più nulla. Oggi voglio condividere qualcosa che l’azienda tiene ben nascosto.



Lascio il link nei commenti, per chi è interessato. Approfittatene finché è ancora possibile. E se vi state chiedendo perché lo faccio… mettetevi per un attimo nei miei panni.

Cosa avreste fatto voi, se fosse successo a vostra madre?

In pratica l’autore del post fa leva sul buon cuore di chi lo legge, che clicca in pena per la povera mamma, e compra pensando di fare un gesto di rivalsa per lei che è stata allontanata dal luogo di lavoro solo perché malata, approfittando di un’offerta di Douglas che non deve essere resa nota a troppe persone (un classico Non cielo dikono, insomma). Ma, alla fine, qui gli unici a guadagnare sono appunto i truffatori. E basterebbe accendere il cervello per accorgersi della truffa in corso, solo che la maggior parte di chi casca in queste truffe non lo fa, è più interessata a cercare di risparmiare denaro che a tutelarsi dalle truffe.

Poi il giochino è sempre il solito; link, pagina clone di quelle originali (ma con url ben diverso, nel caso specifico è beauty.box.sale) e qualche click per raggiungere la tanto agognata box di prodotti a prezzi scontati.

Per mettervi fretta e ansia ci tengono a spiegarvi che il sondaggio grazie al quale avrete diritto al box termina oggi, così che non abbiate il tempo di fare verifica alcuna. Il giochino a cui ci troviamo di fronte dopo è sempre lo stesso: un po’ di domande, un po’ di fumo negli occhi, alla fine un form da compilare con i dati della vostra carta di credito e il gioco magicamente è fatto, i vostri soldi passano nelle tasche dei truffatori, probabilmente in Paesi così distanti dal nostro che manco con l’estradizione arriveremo mai a beccarli.

Purtroppo il fatto che questi post continuino a circolare ci fa capire che esiste una percentuale non così piccola di gente che ci casca.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.