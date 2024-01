Diffamazione e richieste legali

Il 24 gennaio abbiamo ricevuto una mail da uno studio legale in Svizzera, con richiesta di rimozione di un articolo. Non è la prima volta che succede, ma in questo caso abbiamo scelto di sfruttare l’occasione per mostrarvi i fatti per bene.

L’articolo di agosto 2022 riguardava i braccialetti venduti sui social con campagne pubblicitarie molto invasive che tutti una volta o l’altra abbiamo visto. Quei braccialetti che dicevano che comperandoli avremmo potuto seguire gli spostamenti delle tartarughe marine associate al nostro braccialetto.

La lettera che abbiamo ricevuto viene come dicevamo da uno studio legale svizzero, che ci scrive:

On 4 August 2022, you have published an online article, “Con Club Ocean salvi la tua tartaruga? (Spoiler: no)”

https://www.butac.it/club-ocean-tartarughe/ ), (hereinafter, the “Article”), which contains untrue and defamatory information

about our client and its business. In summary, ClubOcean is accused of being a “scam” and of selling items, such as bracelets, which can allegedly be found much cheaper on certain Chinese retail selling websites.

Quindi l’azienda Club Ocean, oggi, chiede a noi (e immaginiamo ad altri) di rimuovere i nostri articoli di due anni fa in cui spiegavamo che quanto loro sostenevano due anni fa fosse una bufala fatta apposta per vendere bracciali.

Il legale che ci scrive sostiene che siano nostre supposizioni che i bracciali siano gli stessi prodotti che si trovano in vendita in e-commerce cinesi, dal costo irrisorio, rivenduti a cifre decisamente superiori. Ma questo ci ha portato a dover fare un’analisi più approfondita, che – purtroppo per l’avvocato e l’azienda – è possibile fare comodamente da casa grazie agli strumenti che ci fornisce il web.

Il sito Club Ocean è stato registrato l’8 agosto 2021, e questa è una delle immagini che usavano (e che tutt’ora troviamo presente sul loro sito) per illustrare i braccialetti in vendita:

Questa è l’immagine che esce tra i risultati di TinEye, servizio che permette di trovare la fonte più vecchia di un’immagine sul web:

Le due immagini sono identiche, si tratta infatti dello stesso scatto. Peccato che la seconda, come ci mostra TinEye, venga appunto dalla pagina prodotto di Alibaba, ed è stata caricata il 19 agosto 2020, un anno prima che Club Ocean aprisse i battenti.

Quindi non si tratta di nostre supposizioni, Alibaba vendeva braccialetti identici ben prima di Club Ocean, e il fatto che Club Ocean usi sul suo sito foto che per la prima volta sono state pubblicate su Alibaba è segno che i braccialetti sono esattamente gli stessi, acquistati in dropshipping e rivenduti a cifre di gran lunga superiori del loro costo di vendita sui siti cinesi. Lo stesso giochino di verifica lo potremmo fare con altre immagini sul loro sito, ma sarebbe una perdita di tempo. Vi invitiamo, se volete, a farlo voi usando TinEye, è una buona occasione per imparare a usare uno strumentino agile ma sempre utile per chi fa abitualmente acquisti online.

Nel 2022 i titolari di Club Ocean sostenevano che ogni braccialetto servisse a tracciare/salvare una tartaruga, ma non portavano alcuna prova che quanto sostenevano fosse reale. E noi nel nostro articolo del 2022 evidenziavamo ciò. Ma la lettera di minacce legali che abbiamo ricevuto ora ci informa:

…unlike some of the other companies and websites quoted in your article, ClubOcean genuinely contributes to the protection and safeguarding of sea animals and its verifiable actions are displayed on its website: https://clubocean.co/blogs/club-ocean-in-actions .

Che tradotto:

…a differenza di alcune altre aziende e siti web citati nel tuo articolo, ClubOcean contribuisce genuinamente alla protezione e salvaguardia degli animali marini e le sue attività verificabili sono esposte sul suo sito web: https://clubocean.co/blogs/club-ocean-in-actions .

E hanno ragione: oggi sul sito sono riportate le donazioni che fanno a specifici siti elencati sulla loro pagina, e questo ci fa sicuramente piacere. Peccato che in tre anni di un’attività che ha reso cifre milionarie – a quanto riportato da colleghi che ne hanno analizzato il traffico monetario – abbiano donato meno di 40mila euro.

Nella minaccia legale ricevuta ci viene detto:

…the items which are sold on our client’s website are quality products which cannot be compared with their cheap copies, which are allegedly sold on certain Chinese websites such as www.alibaba.com or similar. Finally, the Italian website which is mentioned in your Article does not pertain in any way or form to our client, who has no relationship whatsoever with this website. Moreover, by reading your Article, our client discovered the existence of this website, which copies its official website and makes unauthorized use of its registered trademarks, which are protected at national and international levels. For your information, or client will take legal action against these scammers.

Che tradotto:

…gli articoli venduti sul sito web del nostro cliente sono prodotti di qualità che non possono essere confrontati con le loro copie economiche, presumibilmente vendute su certi siti web cinesi come www.alibaba.com o simili. Infine, il sito web italiano menzionato nel tuo articolo non appartiene in alcun modo o forma al nostro cliente, che non ha alcuna relazione con questo sito web. Inoltre, leggendo il tuo articolo, il nostro cliente ha scoperto l’esistenza di questo sito web, che copia il suo sito web ufficiale e fa uso non autorizzato dei suoi marchi registrati, che sono protetti a livello nazionale e internazionale. Per tua informazione, il nostro cliente intraprenderà azioni legali contro questi truffatori.

Se non possono essere confrontati con le copie fatte da Alibaba, come si spiega che le immagini usate da Club Ocean siano esattamente le stesse di Alibaba, con la differenza che quelle di Alibaba sono più vecchie di un anno rispetto alla nascita di Club Ocean? Fa molto ridere poi che ci informino che il sito italiano che avevamo segnalato nel nostro articolo del 2022, Blue Ocean, e che in italiano vendeva gli stessi identici braccialetti verrà a sua volta denunciato. Peccato che Blue Ocean nel frattempo abbia chiuso il dominio, a suo tempo registrato in forma anonima.

L’idea che ci siamo fatti è che prima sia nato il progetto su come fare soldi sfruttando questi braccialetti dozzinali prodotti in Cina, sia stato aperto il sito e creato il brand. Poi sia stata fatta una pubblicità massiccia sui social, che ha portato al successo di questi braccialetti, e infine grazie agli ingenti ricavi abbiano cominciato a fare un po’ di beneficenza per giustificare il claim che sosteneva che comperando quei braccialetti si aiutasse a salvare la fauna marina. Beneficenza che gli ha poi permesso di dare mandato per minacce legali come quella che abbiamo ricevuto noi.

Minaccia che probabilmente saranno in tanti a ricevere, visto che non siamo gli unici ad avere evidenziato quanto sopra, forse siamo stati tra i primi, ma oggi di articoli e servizi video che raccontano i fatti riportati da noi nel 2022 e rispiegati qui sopra se ne trovano davvero tanti:

L’elenco potrebbe andare avanti a lungo: tanti infatti sono quelli che ne hanno parlato, spiegando le stesse cose che riportavamo noi nel nostro articolo del 2022. Articolo che però oggi abbiamo comunque rimosso, perché il nostro legale, a seguito della richiesta che abbiamo ricevuto:

We thus formally require that this false information concerning Club Ocean be immediately removed from your website and from any associated media where it may have been published. My client hereby reserves all rights and remedies at law and at equity.

ci ha suggerito di rifarne uno ex novo in cui appunto riportassimo quanto avete fin qua letto.

