Little Big e la disinformazione russofila

Un deep fake realizzato in maniera professionale che riproduce lo stile di una band che è scappata dalla Russia per insultare la Francia... cui prodest?

Tra le segnalazioni che vediamo circolare una ci è arrivata tramite Twitter e riguarda un video in inglese che sarebbe stato realizzato dalla band Little Big, band che da alcuni anni realizza animazioni satiriche su YouTube e che in America del Nord (Canada, USA e Messico) ha un vasto seguito, anche nelle tournée dal vivo.

La band è stata fondata nel 2013 a San Pietroburgo, fa rave, pop, hip hop, EDM. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina si sono trasferiti negli States e a me ricordano, come ironia, molto i Nanowar of Steel:

Ma veniamo alla segnalazione. Circola quello che sembra un loro video che parla delle Olimpiadi di Parigi, e lo fa in maniera decisamente offensiva, non c’è l’ironia dei loro pezzi precedenti, non c’è il sarcasmo che usano nei loro short, no, solo tante offese contro la Francia e nulla più, il video viene fatto circolare in particolar modo su Twitter/X da profili filorussi. Il video non esiste sui canali ufficiali dei Little Big, e basta guardarlo…

…per rendersi conto che non ha nulla delle loro attuali produzioni. Quindi confermiamo, il video è un falso, realizzato spendendo tempo e soldi, Chi ce li avrà messi? è la domanda a cui sarebbe bello rispondere.

Chi mai può avere interesse ad affossare una band russa che si è trasferita negli States e sta avendo successo da alcuni anni? Nei commenti qualcuno sostiene che sia opera del governo russo, ma ovviamente noi non abbiamo modo di poter verificare l’accusa, quello che ci interessava però era mettere in evidenza come un deep fake può essere utilizzato per disinformare. Qui si utilizza la band come voce autorevole per colpire un certo pubblico e veicolare certe opinioni, mentre nei confronti di un altro tipo di pubblico si getta discredito verso la band stessa, a cui si fanno indirettamente dire le stesse cose che la propaganda russofila ripete da tempo nei confronti della Francia e di Macron.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .