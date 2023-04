Coldiretti e i 53 pericoli del cibo a base cellulare

Il 13 aprile 2023 sul sito Il Punto Coldiretti, portale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare, è apparso un articolo dal titolo:

L’articolo comincia così:

I toni sono entusiasti: Coldiretti pare esultare del fatto che FAO ed OMS rilevino le stesse cose che loro dicono a gran voce da mesi. Ma sarò davvero come sostiene Coldiretti? L’unico modo per verificarlo è andare a leggere il rapporto a cui fanno riferimento, rapporto che chiunque di voi può verificare con i propri occhi cliccando qui.

Per noi è stato facile visto che chi ci ha segnalato la notizia di Coldiretti si era già letto tutto il documento della FAO, rimandandoci alle pagine che parlano appunto dei rischi legati al cibo a base cellulare. Ma volendo fare le cose per bene anche noi abbiamo letto tutto il documento, che nelle sue premesse riporta:

Hazard identification is the first step of the formal risk assessment process. During the Expert Consultation, all potential hazards were discussed in the four stages of the cell-based food production, namely:

cell-sourcing; cell growth and production; cell harvesting; and food processing.

Experts agreed that while many hazards are already well known and existing equally as well in conventionally produced food, the focus may need to be put on the specific materials, inputs, ingredients (including potential allergens), and equipment that are more unique to cell-based food production.