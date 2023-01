L’mRNA vaccinale nel citoplasma di cellule epatiche

Il dottor dentista Andrea Stramezzi continua a fare leva sulla paura di chi lo segue, conscio che tanto sono davvero pochi coloro che andranno a verificare le cose che racconta.

Il 23 gennaio Stramezzi sulla sua bacheca ha pubblicato questo tweet:

Trovate tracce di mRNA vaccinale nel citoplasma di cellule epatiche di una paziente con grave epatite indotta da vaccino mRNA

In situ detection of vaccine mRNA in the cytoplasm of hepatocytes during COVID-19 vaccine-related hepatitis

Journal of Hepatology

