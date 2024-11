Deagel e le previsioni senza fonti

Nel nostro canale Telegram un utente ci ha segnalato un post che ha trovato in rete:

20 MILIONI DI MORTI PREVISTI ENTRO IL 2025 IL SITO MILITARE #DEAGEL PREVEDE PER L’ITALIA 20 MILIONI DI MORTI ENTRO IL 2025, LO SANNO BENE PERCHE’ SARANNO LORO A PROVOCARLI CON I VACCINI E VIRUS VARI, TEST SU ESSERI UMANI GIA’ IN CORSO DA PARTE DI 🔗BILL GATES CHE LAVORA PER IL PENTAGONO (https://t.me/liberaespressione/2780). PENSATE CHE SIA FINITA? IL PEGGIO DEVE ARRIVARE E IL FINTO VEGGENTE BILL GATES E CRISANTI, IN REALTA SANNO BENE CHE FUTURO STANNO PROVOCANDO, CON L’APPOGGIO DEI TRADITORI GESUITI E SIONISTI AL GOVERNO MA A CHE SERVE AVVISARE? QUANDO C’E’ UNA PARTITA DI PALLONE E QUALCHE EURO IN TASCA, IN ITALIA NON SI INTERESSA NESSUNO… O QUASI QUANDO VI ACCORGERETE CHE E’ TUTTO VERO, SARA’ GIA TROPPO TARDI, DOBBIAMO MUOVERCI PRIMA

Il post circola accompagnato da uno screenshot, che vi abbiamo messo in testa all’articolo. Pensiamo di fare cosa utile cercando di smontare l’allarmismo che questo genere di contenuti può generare nelle menti dei seguaci di chi li pubblica.

Partiamo dalla fonte: Deagel.com è un sito registrato nel 2003 da tale Gas Deagel, che all’epoca risultava avere un indirizzo in Spagna, e oggi pare localizzato in Francia. Nel 2007, secondo Wikispooks, il sito ha aperto i battenti; all’epoca però non c’erano riportate previsioni di riduzione della popolazione come quella segnalata qui sopra. Previsioni che sarebbero state inserite sul sito nel 2012, e poi rimosse nel 2021. Previsioni che erano assolutamente campate per aria. E che guarda caso sono state usate da siti di disinformazione antivaccinista durante la pandemia per sostenere che quanto stava avvenendo era stato già previsto.

Però siamo nel 2024, in nessuno dei Paesi che Daegel citava per una drastica riduzione della popolazione questo è avvenuto. Ad esempio in Italia – che entro l’anno prossimo dovrebbe vedere la popolazione ridursi appunto a quota 44 milioni – al momento siamo 58 milioni, quasi 59. Ma per far capire quanto “un tanto al chilo” è Deagel dovrebbe bastare il fatto che nello screenshot di Deagel si parla di 62 milioni di abitanti nel nostro paese nel 2017, quando secondo le statistiche eravamo 60,73 milioni, un milione e rotti di errore non è proprio pochissimo. Siamo destinati a diminuire, questo è un dato di fatto: il nostro Paese ha una popolazione anziana che non viene rimpiazzata dai giovani, visto che abbiamo una natalità decisamente bassa, ma nessuno prevede che l’anno prossimo perderemo 15 milioni di abitanti.

Deagel non è un sito affidabile con collegamenti con istituzioni di qualsivoglia genere, è un blog che tocca argomenti militari linkando altri siti che ne hanno parlato, a volte affidabili, a volte non così tanto. Prendere per buone le loro previsioni, che avevano pubblicato senza mai dare specifiche su come le avessero ricavate o su cosa basassero quelle stime, è assolutamente sciocco.

Evitate di continuare a condividere quelle stime, ci fate miglior figura.

