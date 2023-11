Il deepfake di Chiara Ferragni

Tra le segnalazioni delle ultime ore ne è arrivata una che attendevamo da tempo, ovvero il primo caso (a noi segnalato) di truffa legata al trading online con un deepfake generato dall’IA.

Il video che ci avete segnalato mostra una Chiara Ferragni decisamente legnosa illustrare il suo sistema per fare soldi, sulla pagina Facebook che ci è stata segnalata (Celestial Canyon) alcuni video sono già stati rimossi, altri sono ancora disponibili.

Quello che ci è stato segnalato risulta rimosso se tentiamo di accedervi da PC, ma da cellulare funziona ancora alla perfezione, al punto che ho potuto fare uno screenshot:

Ma altri sono tutt’ora disponibili tra le inserzioni della pagina. Non è semplicissimo scaricarli, ma ne ho ripreso uno alla vecchia maniera, dal mio telefonino:

Siamo tutti d’accordo: se si guarda il labiale, se si ascolta il dialogo, è tutto ancora molto rigido, solo chi è davvero molto ingenuo per ora può cascare in un video così, ma non ci vuole molto, basta che l’IA impari un po’ meglio l’italiano e chi la usa sia meno ignorante per arrivare a un prodotto assolutamente credibile. Se già alcuni ci cascavano vedendo indirizzi web che sembravano rimandare a testate giornalistiche note (qui sopra ad esempio La Repubblica) figuriamoci quando le cavolate sul trading online vengono dette dai protagonisti (inconsapevoli) di queste truffe.

Il link a seguito del video, pur simulando di rimandare a Repubblica, ci fa atterrare su una pagina con dominio jaqynowovuj.com, dove fin da subito ci vengono promessi lauti guadagni:

Ovviamente chiedono dettagli per contattarci, e se lasceremo nostri recapiti ci telefoneranno proponendoci il solito investimento da soli 250 euro. Sulla base di false testimonianze e falsi testimonial. Nel sito, dopo aver sfruttato la Ferragni come specchietto per le allodole, troviamo Tiziana Panella e Giuseppe De’Longhi tra i falsi testimonial VIP:

Tra i commentatori – falsi anch’essi – troviamo i soliti entusiasti:

Facebook magari chiuderà la pagina Celestial Canyon, ma tanto chiusa una ne spuntano venti, quello che serve è un algoritmo che sappia distinguere tra pubblicità che rimandano a truffe note e pubblicità legittime. Al momento, pur di incassare, Facebook sembra poco interessato a contrastare queste inserzioni, purtroppo è probabile che con l’introduzione di Facebook a pagamento, che non avrà pubblicità, chi non pagherà sarà esposto ancor di più a questo tipo di contenuti fraudolenti. Sperando che questo non succeda, noi continueremo a impegnarci per contrastare, perlomeno con articoli e segnalazioni, questo genere di truffe.

