Dropshipping e occhiali

Ci risiamo, ecco a voi l’ennesimo prodotto in dropshipping venduto a cifre assurde e con claim da cerusici del Far West.

Dopo l’articolo sui braccialetti per salvare tartarughe, squali e orsi polari, in redazione ci avete inviato una tonnellata di segnalazioni di altri prodotti che vi lasciavano qualche dubbio. Non essendo più giovanissimo, il primo prodotto che ha attirato la mia attenzione sono gli occhiali venduti sotto il marchio One Power Zoom, pubblicizzati in varie lingue sui social network, con un sito con dominio .eu e uno con dominio org., oltre a infinte pubblicità in rete.

I domini, come capita quasi sempre in queste occasioni, sono registrati in maniera anonima. Se entriamo nel sito ci vengono promessi occhiali innovativi, riporto infatti dalla descrizione su OnePowerZoom.eu:

One Power Zoom sono gli innovativi occhiali che ti permetteranno di vedere nitidamente da vicino, indipendentemente dalla gradazione di cui hai bisogno.

Il sito dedicato a questi innovativi occhiali ci fa fretta, perché l’offerta è a tempo:

In questo momento è attiva un’offerta che ti permetterà di avere One Power Zoom a soli 29.00 € e, compreso nel prezzo, riceverai una pratica e comoda custodia per riporli ed averli sempre con te.

Ma, come detto all’inizio, siamo di fronte all’ennesimo prodotto fuffa, venduto a un prezzo elevatissimo rispetto al reale costo dell’oggetto che vi stanno proponendo. Stavolta lo sforzo fatto dai venditori è davvero minimo, visto che su Alibaba l’occhiale è venduto già con quel nome e quella confezione che vediamo usata nel claim sui domini .eu e .org:

La differenza come potete vedere sta nel prezzo, se ne comperate solo un paio su Alibaba lo pagate 2.60 dollari, ma se ne comperate più di 100 si arriva a pagarli solo 1.88 dollari. Più di dieci volte meno di quanto sia il prezzo proposto sui siti che si pubblicizzano tramite inserzioni sponsorizzate sui social.

Il sistema di vendita è esattamente lo stesso visto con i braccialetti e altri prodotti di cui andremo a parlare nei prossimi giorni, il dropshipping. Chi ha realizzato i siti e gestisce le pagine social non ha un magazzino, vende qualcosa di cui poi si occuperà il fornitore iniziale, probabilmente lo stesso Alibaba. Noi paghiamo 29 euro, loro una volta ricevuti i denari rigirano l’ordine ad Alibaba (o chi per lui) e senza aver investito un euro (e quindi con zero rischi) ve lo fanno spedire a casa. Il guadagno è immenso rispetto al costo. Se andiamo a cercare sui social ci accorgiamo che qualcuno ha tentato di lasciare recensioni sul prodotto, peccato che queste recensioni e le pagine che le ospitano vengano regolarmente chiuse in maniera che un potenziale cliente non possa leggerle. Tanto fare una nuova pagina social non ha alcun costo. Siamo comunque stati in grado di trovare una pagina Facebook che ancora non è stata rimossa da cui copiare le recensioni lasciate nell’ultimo mese:

Maria P.