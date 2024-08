Dustin Hoffman e la citazione su Israele

Per la serie le citazioni improbabili, eccone una che ultimamente sta circolando sempre di più, si tratta di una presunta citazione che sarebbe stata pronunciata dall’attore Dustin Hoffman, questa:

Io sono ebreo e dico che l’umanità ha cessato di esistere dalla nascita dello stato di Israele.

La troviamo condivisa su tanti profili filo palestinesi, sia in Italia che all’estero, dove circola in inglese e non solo. In inglese la stessa frase viene riportata così:

I AM JEW AND I SAY THAT HUMANITY HAS CEASED TO EXIST SINCE THE BIRTH OF THE STATE OF ISRAEL.

O così:

Humanity seized to exist when Israel was established.

Fonti? Nessuna, o meglio la prima fonte risale al 2009, su un sito con dominio s-oman.net, dove in arabo troviamo una lunga lista di citazioni contro Israele che sarebbero state dette da attori di Hollywood. Affidabilità? Nessuna, eppure negli anni con questa frase sono stati fatti meme e quant’altro per continuare a condividerla.

Noi non vogliamo inserirci nel dibattito pro o contro Israele, ma solo pro e contro i fatti: se siete così superficiali da condividere una citazione senza prima averla verificata solo perché corrisponde ai vostri pregiudizi state solo dimostrando di preferire i bias e le falsità ai fatti. Come riportavo qualche tempo fa sui social:

Ogni volta che usiamo una fake news per difendere una battaglia in cui crediamo stiamo regalando ai nostri oppositori un’arma che ci si ritorcerà contro prima o poi. Le “bugie buone” non esistono, non capirlo è grave.

Sia chiaro, Dustin Hoffman è realmente di origine ebraica. I suoi nonni paterni erano emigrati dall’Ucraina (allora parte dell’Impero russo) e dalla Romania, mentre quelli materni provenivano dall’Impero austro-ungarico. Hoffman comunque ha dichiarato in varie interviste che la sua famiglia non era particolarmente religiosa e non ha avuto una formazione religiosa tradizionale ebraica.

