Eli David e il negazionismo climatico

Ci avete segnalato due tweet che parlano di cambiamenti climatici, due tweet dello stesso soggetto, Eli David, un esperto di sicurezza informatica e di intelligenza artificiale. In entrambi i tweet si attua lo stesso giochino che abbiamo visto fare da altri prima d’ora. Si prendono due mappe meteo della stessa zona in due giornate diversi di due anni diversi e le si mette a paragone:

Eli David in un caso usa due mappe del Regno Unito e nell’altro due mappe della Germania, l’idea è far notare che nel 2022 le mappe sono tinte di rosso per supportare la tesi che la causa delle temperature allarmanti sia il riscaldamento globale, a fronte di temperature simili, se non addirittura inferiori, nel 2017 – che però nel 2017 venivano presentate come non allarmanti, come si può dedurre dalla mappa colorata in verde. Eli David è un negazionista dei cambiamenti climatici e usa questo semplice stratagemma per convincere i suoi follower, che guarda caso lo ritwittano alla grande.

Il problema è che non è così che si verifica se ci sia o meno un cambiamento climatico in corso, per farlo occorre prendere le temperature medie registrate anno per anno, metterle su un grafico, e vedere quale sia la tendenza, come ad esempio hanno fatto gli scienziati dell’agenzia europea per l’ambiente (EEA), che hanno messo insieme questi due grafici affiancati:

Eli David sarà anche un informatico in gamba, ma è anche un negazionista della pandemia, e ora sta negando che esista un problema col vaiolo delle scimmie; sfrutta la sua popolarità per diffondere malinformazione sui suoi profili social. Affidarsi a un informatico per parlare di clima o medicina è come andare dalla cartomante per sapere quanto dovremo pagare di tasse l’anno prossimo.

Giusto per non lasciare un fact-checking incompleto vorrei anche far presente che le mappe con il verde e quelle con il rosso rappresentano valori differenti, non sono stato a cercare le stesse identiche immagini usate da David, ma in tedesco ho trovato svariati video di previsioni del tempo relative ai giorni scelti da lui: uno lo trovate qui, sono le previsioni di Wetter.Com. Nei due minuti di video, prima ci mostrano una piantina in verde:

Poi ci mostrano la stessa piantina, ma coi colori cambiati, per illustrare le temperature massime:

Nella prima piantina mostravano le ore di sole previste per quella giornata, non le temperature. Detto ciò io ho trovato la seconda immagine, che viene dalle previsioni meteo del canale ONE tedesco, ma non quelle del 21 giugno 2022, visto che a introdurle c’era questo signore qui :

Che guarda caso quando ha dato le temperature minime aveva una mappa molto più verde, con solo un po’ di giallo in basso:

Ma non è importante, perché non c’interessano le scelte stilistiche di questa o quest’altra emittente, non è con quelle che si può analizzare se la temperatura media si stia alzando o meno, lo si fa leggendo grafici, come quello che abbiamo pubblicato poco sopra.

Non credo di poter aggiungere altro.

