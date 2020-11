Mi avete segnalato un video (anzi diversi video) che sono stati diffusi da canali come quello di RadioSavana. Video che mostrano persone di colore assembrarsi in una piazza napoletana.

Il video pare risalire al 25 ottobre (o forse il 24), data in cui il nuovo DPCM non era ancora in vigore, ma RadioSavana li condivide con questi testi:

I due brevi video condivisi da Radio Savana vengono da questo video della durata di oltre 20 minuti:

Titolo del video:

end sars and end bad government in Nigeria. protests in napoli Italy

Facciamolo lo sforzo di scoprire di cosa si tratta… Sono proteste che stanno andando in scena in mezzo mondo, ovunque ci siano nigeriani. L’hashtag usato è #endsars ma ovviamente l’autore razzista di RadioSavana ha tagliato il video in modo che non si vedano i cartelloni portati dai ragazzi che stavano protestando. L’unica cosa importante era dare l’idea che si trattasse di una festa e non di una protesta, pacifica, in presenza della Polizia, probabilmente la Questura era anche stata avvisata della protesta visto che nel video si vede molto chiaramente una camionetta coi lampeggianti accesi.

La protesta è globale e ha il supporto di soggetti come Kanye West, il fondatore di Twitter Jack Dorsey e tanti altri personaggi di grande visibilità. Gli hashtag che vengono usati oltre a #EndSars sono #EndBadGovernance #BetterNigeria #FixNigeria. Non si tratta di una festa all’aperto, ma di una protesta, diversa da quelle che invece RadioSavana supporta. Evidentemente per certa gente ci sono proteste di Serie A e di Serie B:

Far credere ai propri follower che si trattasse di una festa è percularli. Ma l’admin di RadioSavana è abituato a questo atteggiamento bufalaro. Se ne infischia di essere colto in fallo, conscio che il 99% delle persone che lo seguono mai verificherà alcunché e si fiderà di quello che dice. Curioso che la protesta sia un sistema per migliorare le condizioni in un Paese da cui, se le cose stessero meglio, forse partirebbero meno migranti.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

