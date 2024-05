Ciao posso farti una domanda veloce?

Nei giorni scorsi la nostra pagina Facebook è stata visitata da un profilo falso, che a ogni commentatore chiedeva:

ciao, una domanda veloce in privato su Messenger se non ti disturba, grazie

Si tratta del primo passaggio di una truffa che mira a rubarvi l’account Facebook. Il tutto è davvero molto semplice: se rispondete favorevolmente, l’utente vi contatta su Messenger, dove vi racconta di essere in gara per qualche concorso online, le motivazioni possono essere svariate, quello che conta è che l’utente vuole arrivare a chiedervi il vostro numero di cellulare, al quale verrà inviato per SMS il codice di voto. Di solito ci scrivono:

Ti manderò il codice di voto sul tuo sms tutto quello che devi fare è copiarlo o fare uno screenshot e mandarmelo qui

Quel codice che vi arriva in realtà è la verifica di secondo livello per permettere l’accesso da un nuovo dispositivo, e ovviamente cambiare la password di accesso, se farete l’errore di rimandarlo indietro si impadroniranno del vostro account e lo useranno per le loro truffe.

Questo genere di cose nel 2024 andrebbero insegnate a scuola, ma anche sui quotidiani nazionali, visto quanti tutt’ora ci cascano. Lo so che molti lettori insistono nel sostenere che chi ci casca se lo merita, ma come ho ripetuto più volte, complice la pandemia, ci sono tante persone analfabete digitali che si sono avvicinate al mondo social e non sanno minimamente come usarlo. Sono spesso persone di una certa età, che fino a ieri al massimo usavano l’email, a volte nemmeno quella.

Condividete queste informazioni coi vostri cari meno tecnologicamente avvezzi, siate d’aiuto a chi per un motivo o per l’altro è rimasto indietro.

Non crediamo di dover aggiungere altro.

