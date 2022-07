I festival di Odessa

Un nostro lettore ci scrive:

Buon giorno, prima di tutto vorrei ringraziarvi per il lavoro che fate. In secondo luogo vorrei condividere con voi un informazione che mi hanno girato riguardo un festival in corso nella citta di Odessa che (secondo la narrativa complottista) dimostrerebbe che la guerra non sia vera. Grazie in anticipo per l’aiuto

Sfruttiamo l’occasione per darvi una dritta: quando ci fate una segnalazione accompagnatela sempre con il link alla notizia che ci chiedete di verificare, e, se questo non è possibile, con uno screenshot della stessa. In questa maniera ci aiutate a risparmiare del tempo. Ricordiamo che BUTAC è un servizio gratuito e volontario, più indicazioni riuscite a darci meno tempo ci costa cercare di aiutarvi.

Non ho trovato post dove si sostenesse quanto riportato dal nostro lettore, in compenso ho trovato il sito web ufficiale del Festival di Odessa, che in home page pare confermare quanto sostenuto:

Il logo di pagina difatti riporta:

Il problema viene quando cliccando sul menu di pagina cerchiamo ad esempio di comperare dei biglietti, per un festival che dovrebbe svolgersi tra poco più di una settimana:

OIFF 2021: the rules of attending the festival, tickets booking & purchase

La pagina dei biglietti non è aggiornata dal 2021.

Se andiamo sulla pagina Facebook dedicata al Festival scopriamo difatti che il festival a Odessa non si terrà, e che i film che sarebbero stati presentati a Odessa saranno invece parte di un altro Festival del Cinema, non in Ucraina bensì a Varsavia, che si terrà dal 14 al 23 ottobre 2022.

La pagina Facebook dedicata al festival riporta come immagine di copertina questa:

Il logo del Festival con le date dell’edizione 2022 è stato fatto a novembre 2021, quando ancora dell’invasione russa non si sapeva nulla.

L’altro festival in programma a Odessa dovrebbe essere il LatinFest, un festival dedicato alle danze. Anche di questo esiste un sito in lingua inglese, con tanto di prezzi e programma. Ma è lo stesso programma pubblicato a dicembre 2021, senza che sia stato pubblicato alcun aggiornamento. Sarebbe bastato andare sulla pagina social del festival stesso per scoprire che l’ultimo post avvertiva che vista la situazione ogni evento era posticipato e che i biglietti già pagati sarebbero stati rimborsati. Dal 16 febbraio 2022 non sono stati pubblicati altri aggiornamenti.

Non possiamo aggiungere altro

