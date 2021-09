Figuranti in ospedale

Gabriele Pinto è l’uomo dietro a Buffonate di Stato, pagina Facebook chiusa da tempo, ma comunque tutt’ora in attività nei tanti gruppi che ne condividono video e meme che vengono continuamente realizzati da questo signore:

Nei giorni scorsi ci avete segnalato l’ennesima disinformazione che porta il marchietto Buffonate di Stato:

L’immagine qui sopra è lo screenshot di un annuncio di lavoro per figuranti a Londra, annuncio che viene condiviso da BdS con questo testo:

Si cercano attori figuranti negli ospedali inglesi per 120 sterline al giorno, più il pranzo, età dai 18 agli 80 anni. Voi capite perché la gente inseguiva le ambulanze e filmava gli ospedali, lo scorso inverno? Perché sono complottisti! 😏 Poi succede che uno di questi figuranti è lì apposta per sputtanarli e ai complottisti giungono certe immagini che il mainstream stranamente non trasmette. 🤩 Non vi preoccupate, in Italia non succederebbe mai! @BuffonateDiStato

Peccato che il caro Gabriele abbia accuratamente evitato di raccontare ai suoi oltre 50mila follower su Telegram che pochissimi giorni prima, sempre con committente l’NHS, la stessa agenzia Talent Talks cercasse giovani tra i 25 e i 35 per fare i figuranti in una discoteca:

E un mese fa cercavano soggetti tra i 35 e i 40, magari in possesso di un camice da medico del NHS…

Ovviamente tutte prove del complotto eh, come vorrebbe farvi credere Pinto. Ma stiamo scherzando? Ma davvero oltre 50mila persone seguono un soggetto colto così spesso a diffondere bufale?

Siamo di fronte a normalissimi annunci di lavoro per pubblicità a cura del Servizio sanitario britannico, roba come questa, guarda caso realizzata dalla stessa Talent Talks:

O questa:

Davvero credete che le persone sullo sfondo siano veri medici e infermieri o veri pazienti? O che siano veri clienti di cinema e ristoranti? Mi spiace per la doccia fredda, ma sono tutti figuranti. Assunti alla stessa maniera di quell’annuncio condiviso da Pinto.

Come si possa avvelenare il pozzo costantemente con bufale di questo genere mi lascia esterrefatto, come non ci sia nessuno che vada a chiedere conto a questo signore del quantitativo di disinformazione che ha condiviso in quest’anno e mezzo lo trovo assurdo. È colpa anche di gente come Pinto se poi abbiamo estremi come Mureddu, non dimentichiamolo.

Giusto per non farci mancare nulla il sito di fact-checking Full Fact, a cui è arrivata segnalazione dello stesso annuncio, ha contattato l’NHS britannico per avere delucidazioni, e la risposta dell’NHS non si è fatta attendere:

NHS England told Full Fact that the advert was to cast extras for a new “We Are the NHS” recruitment advert. Talent Talks, the casting agency which advertised the roles, told Full Fact it was “shooting an advert for the NHS where we need passers-by, doctors, nurses, patients and even nightclubbers and runners (athletes) as well as patients (waiting in a waiting room)”. It added “The patients aren’t real patients, the same as the doctors aren’t real doctors. Its [sic] simply acting”.

Non credo si possa aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.