La pensione di Tizio e le balle di Caio

Ci avete segnalato un meme che sta circolando sui social network, la bacheca dove ce l’avete segnalato è quella di un sostenitore del neo movimento Italia con Trump, il meme è quello che potete vedere qua sopra.

Per chi avesse problemi a leggerne il testo. ve lo riporto:

Tizio è andato in pensione a 59 anni. Tizio ha una pensione di 18.000 € al mese. Tizio va spesso in TV. Tizio in TV spiega che noi dobbiamo andare in pensione a 107 anni perché “non ci sono i soldi”. Tizio per dircelo prende 6.500 € a puntata.

Subito sotto appare l’immagine di Elsa Fornero con sopra scritto Ecco Tizio. Non vi sto a riportare il tono dei commenti che accompagnano il post perché ritengo non valga la pena. Chi ha confezionato il meme sa benissimo che nessuno dei commentatori farà mai la benché minima verifica, si fidano, purtroppo.

La Repubblica il 10 maggio 2018 titolava:

L’ex ministra Fornero va in pensione a 70 anni: è docente universitaria, per lei non vale la riforma

Quindi prima affermazione del meme smentita: non è vero che è andata in pensione a 59 anni. Ha continuato a insegnare all’università fino ai 70 anni, e solo allora è andata in pensione. La scelta di andare in pensione non è dipesa da lei ma dal regolamento universitario, come spiegato nello stesso articolo de La Repubblica:

Fino a qualche tempo fa potevamo lavorare fino a 72 anni, ma da una decina d’anni il limite è stato abbassato a 70”. Nessuna possibilità di prolungare l’attività, se non come docente in quiescenza.

E nello stesso articolo si racconta anche che è vero che Fornero avrebbe potuto andare in pensione prima:

L’ex ministra avrebbe potuto ottenere la pensione già alla fine del mandato governativo: “Se avessi fatto domanda allora avrei ottenuto un assegno mensile più che doppio rispetto a quello che avrò da novembre, ma ho preferito continuare a insegnare”.

Cercando ulteriormente scopriamo che il meme che stiamo smentendo è vecchio, risale al 2018, l’anno in cui Elsa Fornero appunto andò in pensione. L’aveva condiviso una consigliera comunale di Sassuolo su Twitter, rilanciato da Riccardo Puglisi per smentirla:

Il meme in realtà non riguardava Elsa Fornero, ma come scoprì FanPage quelle frasi su Tizio facevano tutte riferimento a Carlo Cottarelli, che era appunto andato in pensione a 59 anni, che aveva un contratto con la trasmissione Che tempo che fa – si sostiene appunto da 6500 euro a puntata – e una pensione da 18mila euro al mese, con la “piccola” differenza che non gliela pagava l’INPS bensì il Fondo Monetario Internazionale.

Chissà se l’amico sostenitore di Trump e i suoi sodali rimuoveranno il post, ora che sanno che è diffamazione e che rischiano la denuncia…

