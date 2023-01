La foto dei tre papi

L’articolo che state leggendo è il remake di un vecchio articolo, in origine pubblicato da un autore che una volta che ha abbandonato BUTAC ci ha chiesto di rimuovere i suoi scritti, incluso quello che parlava della foto stiamo per trattare. Ma, come ci state segnalando, questa fotografia è tornata virale con la morte di Papa Benedetto XVI e quindi in tanti ci avete chiesto lumi. Ne parliamo di nuovo, quindi, certi però che qualche lettore di vecchia data ricordi di aver già visto il fact-checking di questa immagine.

La foto circola in rete almeno dal 2013. Nel 2014 se ne occupò il CICAP, noi la trattammo nel 2015, ma da allora fummo poi costretti a farne un “Blast from the past” con cadenza quasi annuale visto che qualcuno che ci cascava saltava fuori spesso. La foto sostiene di mostrare tre Papi insieme: Ratzinger, Bergoglio e Wojtyla.

Ma l’immagine è in realtà un falso, creato utilizzando un computer per sovrapporre il volto di Papa Francesco al corpo del cardinale Édouard Gagnon. La foto è stata ampiamente diffusa sui social media anche grazie a testate giornalistiche che negli anni l’hanno diffusa senza verificarla. La cosa che fa sorridere è vedere queste condivisioni, come qui sotto TgCom24 nel 2013, che nel diffonderla hanno usato la foto corretta, con Gagnon al posto di Papa Francesco, mentre titolo e didascalia dicono tutt’altro.

Dal 2013 ad oggi, pur con link sia nel nostro vecchio articolo sia in quello del CICAP, nessuno nella redazione di TgCom24 ha provveduto a correggerla o rimuoverla. Nonostante sia stata trattata da tanti, insomma, la foto continua a circolare, a dimostrazione che smontarla serve davvero a poco: qualcuno che la condividerà senza aver prima verificato lo si troverà sempre.

