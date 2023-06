Frigorifero vs streaming

Ci è arrivata una segnalazione che riguarda una frase apparsa in un report sui consumi energetici, frase che dal 2021 viene ripresa da tante testate, senza che nessuno però si sia preoccupato di verificarla.

Ad esempio nel 2021 l’affermazione a cui facciamo riferimento è apparsa su il Sole 24 Ore, in un articolo dal titolo:

Digitale e sostenibilità: un’ora di streaming video consuma come due frigoriferi

Articolo che comincia appunto così:

Un’ora a settimana di streaming video nel corso di un anno richiede un consumo di energia pari a quello di due frigoriferi collegati 24 ore. Ma pochi lo sanno e ci pensano.

Fonte di quell’affermazione è il report della Fondazione per la Sostenibilità Digitale:

Italiani e Sostenibilità Digitale: cosa ne sanno, cosa ne pensano

Il report viene pubblicato ogni anno, e guarda caso è appena uscita l’ultima edizione, ripresa da alcuni siti web, ad esempio Canale Energia, che titolava il 23 giugno 2023:

Gli italiani e il digitale: c’è ancora poca consapevolezza riguardo a consumi e potenziale

Che proprio nelle prime righe riporta:

I servizi di streaming sono sempre più amati dagli italiani, ma la maggior parte degli utenti non sa quali siano i consumi energetici degli strumenti utilizzati. Un’ora di streaming alla settimana, infatti, consuma quanto due frigoriferi sempre accesi: solo il 4 per cento dei consumatori ne è consapevole.

Quanto c’è di vero?

L’affermazione che “un’ora di streaming alla settimana consuma quanto due frigoriferi sempre accesi” ci risulta decisamente molto improbabile. Il consumo energetico dello streaming video può variare in base a una serie di fattori, tra cui la risoluzione del video (per esempio, HD o 4K), il dispositivo su cui lo si sta guardando e l’efficienza energetica di tale dispositivo. Tuttavia, anche nei casi in cui si utilizza un dispositivo con un elevato consumo energetico per guardare video in alta risoluzione, è davvero difficile, se non impossibile, che un’ora di streaming alla settimana consumi energia quanto due frigoriferi accesi continuamente.

Per esempio, un’analisi del 2020 sulla base di dati pubblicati da The Shift Project – un think-tank che si occupa di decarbonizzazione – stimava che guardare un’ora di video in streaming su un dispositivo mobile tramite una rete 3G possa consumare circa 900 mAh. Su QualEnregia si riporta come consumo medio per un’ora di streaming video tra gli 0,12kWh e gli 0,24 kWh. Anche se guardassimo video in streaming per più ore al giorno (quindi molto più di un’ora alla settimana), questo sarebbe molto meno dell’energia consumata da un solo frigorifero in un giorno, figuriamoci due frigoriferi in una settimana.

Un frigorifero di dimensioni medie consuma circa 1-2 kWh al giorno. In una settimana, quindi, un frigorifero consuma tra i 7 e i 14 kWh. Due frigoriferi consumerebbero dunque tra i 14 e i 28 kWh alla settimana – molte volte l’energia consumata per guardare un’ora di video in streaming. Per arrivare ad eguagliare quel consumo dovremmo guardare circa 116 ore di streaming video alla settimana (calcolo fatto tenendo conto della media dei consumi).

Quindi, a meno che non ci siano fattori particolari o inusuali coinvolti, è impossibile che “un’ora di streaming alla settimana consumi quanto due frigoriferi sempre accesi”.

