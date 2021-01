Gli abbracci del Mulino Bianco dedicati agli infermieri

Sta circolando in rete l’immagine di una confezione di Abbracci del Mulino Bianco fatta così:

Negli ultimi giorni ce l’avete segnalata in molti e sui social giravano numerose immagini con varie spiegazioni e illazioni. La confezione invece del solito giallo è di un azzurrino che ricorda il colore del camice degli infermieri, e riporta questo: Questi Abbracci sono per loro #noicongliinfermieri. Questa confezione supporta gli infermieri e le loro famiglie.

Molti hanno pensato fosse un falso, al punto che i colleghi di bufale.net hanno dedicato un articolo decisamente poco conclusivo alla vicenda. Noi, con l’aiuto della fidata Noemi, ci eravamo già mossi da un paio di giorni, entrando in contatto con l’ufficio stampa della FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) che ci aveva spiegato che, a campagna non ancora lanciata, alcuni pacchi erano già finiti sugli scaffali. Ma appunto che la campagna non era ancora stata lanciata ufficialmente. Anche io mi sono mosso, contattando una conoscenza virtuale che lavora in Barilla.

Stiamo scrivendo questo articolo nella mattina del 3 gennaio, senza sapere quando potremo pubblicarlo, perché ci è stato chiesto di mantenere il riserbo. Dato che la campagna sarebbe dovuta partire solo dopo l’epifania; ma dei pacchi di biscotti, per errore o mancanza di scorte, sono finiti sugli scaffali qualche giorno prima della data di lancio concordata.

L’iniziativa da parte di Mulino Bianco dovrebbe potrebbe rientrare nella campagna (questa volta rivolta a tutti) dei prodotti con dedica, una campagna nazionale cominciata a fine novembre. Trovo l’idea del pacchetto dedicato agli infermieri una bellissima iniziativa, specie visti gli attacchi che stanno subendo dai tanti dubbiosi su COVID e vaccini.

L’iniziativa è sicuramente condivisibile, e sarebbe bello vedere sempre più aziende schierarsi al fianco degli operatori sanitari che in quest’anno hanno lottato per aiutare tanti malati a stare meglio. Magari prendendo anche le distanze da quegli infermieri (pochi), e in generale medici e operatori sanitari, che invece fanno parte della schiera dei negazionisti.

Aggiornamento delle 16.30: La conferma definitiva della campagna viene dal CMO della Barilla, che ha pubblicato questo post su Facebook:

Il 100 % delle entrate di questo branco pacco in beneficenza a sostegno degli infermieri. Edizione limitata per il mese di gennaio!

Che dire brava Mulino Bianco! (Meno bravo maicolengel che ha copiato il post tradotto in automatico da FB senza rileggerlo, e dire che era breve ndmestesso – anche ndNoemi che comunque non ha visto nemmeno lei).

Stessero così attenti anche con le campagne sovraniste sui grani 100% italiani sarebbe bellissimo…

Se volete saperne di più della campagna a supporto degli infermieri trovate tutte le informazioni a questo link.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

