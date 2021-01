I 4 mori all’assalto di Capitol Hill

Stavolta facciamo davvero in fretta, chi ci ha segnalato la storia che segue ha già provveduto davvero a tutto, lasciandoci solo il compito di mettere le parole e le foto in ordine.

Si parte da questa immagine:

La foto viene dalle proteste di fronte alla sede del Congresso americano a Washington DC, nel delicato tondo rosso si vede la bandiera coi 4 mori, dalla Sardegna con furore al fianco degli American patriot? No, come era abbastanza ovvio si tratta solamente di un montaggio fatto con Photoshop.

L’immagine originale viene da un servizio tv che potreste vedere qui se aveste una VPN che vi pone fuori dall’Unione Europea, o altrimenti qui archiviata. Ma la potete vedere anche qui sotto:

La bandiera è quella americana classica. Non c’era un manipolo di sardi tra gli insorti a Capitol Hill. Voglio sperare che non stia circolando su molti profili italiani il falso coi 4 mori. Ma anche senza la sua viralità avevo bisogno di qualcosa di leggero e semplice dopo due giorni complessi. Come non cogliere l’occasione di un lettore che fa tutto per bene?

E comunque ai sardi non servivano corna, bastoni o fucili… Avrebbero conquistato Capitol Hill a testate:

