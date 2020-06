Adnkronos ha titolato il 25 giugno 2020:

Cristoforetti: “Virus è avvertimento, cambiamento clima porta devastazioni”

La frase viene poi riportata così nell’articolo:

La pandemia di Sars-Cov-2, del “coronavirus, è stato un colpo di avvertimento, un colpo sparato in aria, rispetto alle devastazioni che porterà il cambiamento climatico“.

La frase non è stata detta in questo modo da Astrosamantha, sembra una questione di lana caprina ma non è così. La frase riportata da Adnkronos è troppo riduttiva, sembra quasi che Cristoforetti stia collegando la pandemia al cambiamento climatico. Ma non è così. Astrosamantha ha fatto un lunghissimo discorso sulla Terra e sul cambiamento climatico. Cliccando qui potete trovare il punto preciso in cui riporta questa frase che vi ho trascritto: