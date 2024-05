Il green pass universale e la post-verità

Fin da giugno 2023 qui su BUTAC abbiamo provato a fare chiarezza su quella cosa che le testate italiane (quelle vicine ai movimenti populisti e sovranisti, principali elettori dell’attuale maggioranza di governo) hanno chiamato il “green pass” universale o green pass dell’OMS. Ci abbiamo provato proprio perché la definizione “green pass” non ha nulla a che vedere con la materia di cui si sta discutendo, ma giornalisti e, purtroppo, politici la sfruttano per creare confusione tra i propri lettori ed elettori.

Confusione che genera una realtà parallela, quella in cui appunto si parla di un “green pass universale” che toglierebbe sovranità agli Stati che vi aderiscono in favore dell’OMS. Finché a raccontare queste cose sono i giornalisti di testate come La Verità è comprensibile. Ma quando ad alimentare la confusione è lo stesso Ministro della Salute, beh, in quel caso i problemi sono un filo più grossi.

Ce ne siamo accorti solo grazie a una segnalazione di questi giorni, che ci rimandava a un articolo appunto de La Verità, articolo dal titolo:

Nell’articolo oltre alle solite invettive contro Walter Ricciardi a firma Maddalena Loy ci viene raccontato che appunto l’Italia avrebbe detto no al “green pass Oms”:

Ricciardi in realtà sembra non avere capito, o voluto digerire, il senso del decreto passato al Senato e ora diventato legge. Come già anticipato dal ministro della salute Orazio Schillaci, infatti, l’Italia non è “tagliata fuori da tutti i meccanismi informativi di controllo”, come sostiene Ricciardi, perché non è affatto uscita dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico, che è l’insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario dei cittadini assistiti, accessibile, dietro consenso, dal personale sanitario in caso di ricovero o di accesso al pronto soccorso.

Scrive ancora Loy:

Ed è qui che parliamo di post-verità e di disinformazione spacciata dal nostro Ministro della Salute che a marzo diceva, intervistato proprio da La Verità – come riportato su Quotidiano Sanità:

Dichiarazioni che purtroppo dimostrano come Schillaci nemmeno ci abbia provato a leggere il testo dell’OMS sul tema, testo che, da sempre, non parla di yellow card o vaccinazioni. Questioni che noi abbiamo cercato di spiegare in lungo e in largo, ma noi non siamo nessuno; le stesse cose però le ha spiegate ad esempio Reuters, una delle principali agenzie di stampa al mondo che a dicembre 2023 raccontava:

The GDHCN does not permit the WHO to issue health certificates itself or dictate which health criteria are required for individuals to travel abroad, the WHO said.

“Health certificates are issued by countries within their sovereign capacity,” the WHO said. “Certification networks allow for a sovereign country’s issued health certificates to be shared and verified for authenticity by another country.”

countries can already stipulate that inbound travellers carry a proof of vaccination document, known as the Under current International Health Regulations,, known as the International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (ICVP) , which is paper-based and is authenticated at the border with a physical stamp or signature.

This is used in countries where incoming travellers must show proof of vaccination against diseases like yellow fever, for example.