Il cielo stellato di Marte

C’è un panorama che sta circolando online, un panorama che mostrerebbe, a quanto viene detto, il cielo stellato visto da Marte. La foto che viene condivisa è questa:

MARS Virtual Tour – What’s Mars surface looks like to you?

Lunedì 22 febbraio 2021

L’immagine, se ci cliccate sopra, vi riporta alla pagina di chi l’ha realizzata. Non è la NASA, ma un utente Facebook, Hugh Hou, che l’ha pubblicata insieme a un lungo post, dove specifica chiaramente:

…the original photo does not have the full sky, I edited the sky to have a full 360 experience inside a VR headset like Oculus Quest 2. The sky does not represent the real sky from Mars.

Che tradotto significa:

…la foto originale non ha questo cielo pieno, ho editato il cielo per avere un’esperienza a 360 gradi dentro al casco da realtà virtuale come l’Oculus Quest 2. Il cielo non rappresenta la realtà del cielo di Marte.

Ma non tutti la riprendono nella maniera corretta, e su svariati social viene condivisa come se quello mostrato in foto fosse per davvero il cielo di Marte. Non è così, si tratta solo di un editing partito dalle panoramiche scattate (di giorno) da Perseverance, e pubblicate dalla NASA.

Qui potete vedere la stessa cosa, senza cielo, fatta dalla NASA:

Hugh Hou ha realizzato il file perché voleva permettere ai possessori di un casco virtuale di provare la sensazione di essere materialmente su Marte, non fosse per il cielo ha fatto un fantastico lavoro. Fluido, semplice da utilizzare seguendo le istruzioni che lui stesso ha inserito nel suo post su Facebook e che vi riporto in inglese:

How to experience this in your Oculus VR headset:

1. Save this post (Add this to your “Saved Items”)

2. Save it on a list

3. Put on your Oculus Quest 2 / Quest 1 VR headset. On the left side of your Oculus homepage menu, click on “Saved”

4. You should be able to see your saved Mars 360 photo

5. Click on “Watch” and it will open an Oculus Browser

6. The 360 photo will load

7. On the top left corner of the photo, you will see the “Enter VR” button

8. Click “Enter VR” and it will go into a full immersive view of the Mars 360 photo

Alternatively, you can copy the Facebook post’s URL and open your Oculus Browser on your Quest 1 or Quest 2 VR headset, and view it directly.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

