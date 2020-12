Il nanochip 5G del vaccino Pfizer

Dal 24 dicembre ci state segnalando su alcuni profili social un’immagine con la seguente didascalia: “schema elettrico di un Microchip all’interno del Vaccino Pfizer per la prevenzione del Covid19 appena disegnato in Russia con la spiegazione dettagliata delle funzioni”. In alcuni post compare anche una dettagliata spiegazione di come dovrebbe funzionare questo circuito una volta inserito nell’organismo umano, ma se ne trovano varie versioni.

L’immagine, che potete vedere qua sopra, l’abbiamo trovata pubblicata una prima volta su un profilo Twitter chiamato Morticia Addams, profilo non particolarmente virale che pubblica svariate sciocchezze, alcune in inglese e altre in russo. Non siamo sicuri che sia il primo profilo ad aver postato l’immagine, ma al momento risulta l’immagine più vecchia, e il post risale per l’appunto al 24 dicembre e non ha nessuna didascalia di accompagnamento:

A seguire l’immagine è apparsa su Reddit e in altri luoghi dove pare sia stata presa sul serio, ad esempio su Reddit un utente ha spiegato che l’ha vista circolare con questa descrizione:

Russians isolated and analyzed the pfizer vaxxing’s 5G nanobot brain chip. Cutting edge tech. 4 diff chips, military origin, expensive ones. Can override your thoughts, read them, 5G interface, killswitch

Anche per chi ha solo un’infarinatura di musica è facile rendersi conto che si tratta di uno schema che non c’entra niente con un fantomatico “nanochip” da iniettare col vaccino o altro che riguardi materiale sanitario di qualsiasi tipo, ma che si tratta di qualcosa che ha a che fare con parametri utilizzati nell’ambito musicale (bass, treble, gain), nonostante siano stati inseriti un 5G qui e un Confidential là. In alcune versioni della storia, come dicevamo, si trovano fantasiose spiegazioni che rendono ancor più chiara (e divertente) la trollata e che vi riportiamo solo in parte:

Il chip è composto da soli 4 processori e 4 transistor. Il segnale attraverso la rete 5 G entra a sinistra sull’INPUT. È così che ti controllano La potenza è fatta attraverso il calore corporeo e tutte le parti sono collegate a quella tensione. Il segnale viene elaborato nel primo processore con un filtro di frequenza e transistor che lo rafforza. Il segnale aumentato continua a muoversi verso un altro processore che controlla MT-2 GAIN o quanto impatto avrà sulla tua psiche. Questo controllo è variabile e può rafforzarlo o ridurlo al desiderio. Nella registrazione originale si dice che quella parte ha, cito: ‘ Una somma scellerata di guadagno “, il che è molto brutto.

Molto brutto, ma non come la faccia di un qualsiasi chitarrista che abbia visto circolare questa immagine (subito prima di mettersi a ridere, almeno), come il buon Salvo Di Grazia che aveva già sbufalato la faccenda questa mattina.

In realtà, infatti, come spiegato anche da Giornalettismo, si tratta del circuito di un famosissimo distorsore a pedale per chitarra elettrica di marca Boss, modello MT-2 Metal Zone. Questo lo schema elettrico originale:

Il pedale è un’evoluzione dell’ancor più famoso HM-2 Heavy Metal su cui si basa il suono delle chitarre del death metal svedese dagli anni Novanta, di cui potete sentire un orecchiabile esempio qui:

Nonostante questo, nei gruppi delle “brave persone di tutto il mondo” sui social l’immagine gira da giorni con estremo allarme e viene condiviso da decine e decine di utenti. Senza considerare quelli che sì, ovviamente è lo schema di un ampli audio (…), ma insomma, comunque potrebbe anche funzionare.

Ringraziamo Carlo Costabile di Ignite Amps per la consulenza e lo schema elettrico originale.

