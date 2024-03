Ci avete segnalato un meme che sta circolando sulla pagina Facebook “Community Alessandro Orsini”, meme che in un modo o nell’altro sta circolando da mesi sul web, al punto che se ne era già occupato Open qualche giorno fa, ma anche già a maggio 2023 il Belarus Investigative Center, sito che tratta di fake news dal 2019.

Il meme che sta circolando è questo, qui in francese:

Meme in cui si sostiene che il nonno di Ursula Von Der Leyen fosse Carl Albrecht Oberg, un funzionario delle SS tedesche durante l’era nazista. Ma è una bufala, in realtà il nonno di Von Der Leyen era Carl Eduard Albrecht, che non è stato un ufficiale nazista, bensì uno psicoterapeuta tedesco.

Tutto ciò può essere verificato su Geneastar, dove si trovano molti alberi genealogici di personalità del mondo contemporaneo. Una cosa però la dobbiamo aggiungere: se anche il nonno di Ursrula Von Der Leyen fosse stato un soldato nazista durante la Seconda guerra mondiale, questo cosa avrebbe a che fare con lei?

Siamo italiani, e come i tedeschi anche noi abbiamo probabilmente tutti avuto nei nostri alberi genealogici parenti che in un modo o nell’altro hanno fatto il militare durante la Seconda guerra mondiale. Parenti che sono stati Balilla o gioventù hitleriana, parenti che sono stati costretti a indossare divise in cui magari non credevano. Ha senso incolpare i figli (o in questo caso i nipoti) di questo? Non è che usare argomentazioni di nessun valore – e in questo caso anche inventate – denuncia semplicemente il fatto di non avere reali argomentazioni per cercare di danneggiare l’immagine dell’avversario politico di turno?

