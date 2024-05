Hitler drogato guarda le Olimpiadi del 1936

C’è un video che ci avete segnalato, condiviso dal profilo @blueswillis2 su Twitter, questo:

Nel video si vede Adolf Hitler seduto tra la folla a un evento; tale evento a cui sta assistendo, secondo la descrizione del video, sono le Olimpiadi di Berlino del 1936.

Il tweet infatti ci racconta:

Hitler guarda le Olimpiadi del 1936 sotto l’effetto di desamefetamina.

Nel video vediamo davvero Hitler muoversi a scatti, dondolandosi avanti e indietro, come se fosse appunto sotto l’effetto di qualche droga.

Ma osservando il video con attenzione è evidente che si muova in maniera innaturale: si tratta infatti di un video montato e velocizzato ad hoc per far sembrare le cose come non sono (o, più correttamente, erano), come se i movimenti fossero spasmodici e involontari quando alla velocità corretta sembrerebbero normali.

Sono anni che quello spezzone di filmato d’epoca circola, già nel 2017 veniva sbufalato dal sito portoghese Zap dopo che il contenuto (all’epoca era una GIF animata) era stata condivisa su imgur e discussa su Reddit.

Per capirci siamo di fronte a qualcosa di simile a questo:

Esistono svariate storie sulla Germania nazista sotto il costante effetto di droghe, ma secondo gli storici pare che si tratti perlopiù di bufale, che possono persino diventare pericolose se usate per giustificare quanto è avvenuto in quegli anni.

redazione at butac punto it