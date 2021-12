Israele, quarta ondata: muoiono i vaccinati?

Ci avete segnalato un video apparso sulla bacheca di Bianca Laura Granato, insegnante e politica eletta al Senato con il Movimento 5 Stelle.

Il video è questo:

La fonte del video è un tizio su TikTok, giannimusica2017, evidentemente un’ottima fonte per un’insegnante di scuola superiore. Il canale di giannimusica2017 credo che meriterebbe di essere sospeso per costante condivisione di contenuti di disinformazione e avvelenamento del pozzo. Ma sappiamo bene che mentre da un lato i social newtork danno a intendere di tentare di contrastare la disinformazione, ovunque possano raccattare visualizzazioni senza finire sul banco degli imputati lasciano fare.

Il video nella solita bassissima qualità mostra un discorso del presidente israeliano. Nel video, in lingua originale, sono presenti sottotitoli dove viene riportato, in italiano, che:

In questa ondata, assistiamo a contagi e malattie in individui vaccinati. vediamo individui vaccinati che si ammalano e arrivano in ospedale in condizioni serie. L’aumento nei numeri dei malati gravi che sono vaccinati è un aumento che abbiamo visto in modo molto significativo negli scorsi giorni.

Poi la scena passa a uno studio TG, e il video riporta anche il loghetto di Buffonate di Stato.

La quasi totalità dei decessi riguarda persone vaccinate che, apparentemente, hanno avuto un processo di immuno-erosione. 83 morti solo nello scorso mese.

E così via. Non ho alcuna intenzione di trascrivere tutti i sottotitoli dei tre minuti di video. Non ne ho intenzione perché non è di alcun interesse, ed è sciocco condividere questo contenuto.

Vedete, il video è evidentemente vecchio, visto che la situazione Israeliana è quella fotografata dall’OMS:

La quarta ondata in Israele è finita da più di un mese, come riportava anche Time of Israel il 9 novembre:

After beating back 4th wave, Galilee hospital jubilantly closes last COVID ward

The Times of Israel nel suo articolo riportava le parole di un medico:

“Proviamo sicuramente un senso di sollievo”, afferma il medico che ha aiutato a prendersi cura di 453 pazienti, riferendo che molti erano giovani e non vaccinati; 64 sono morti in ospedale durante la recente ondata.

L’idea che un’insegnante di scuola superiore, senatrice della Repubblica italiana, senza alcuna verifica faccia circolare un video vecchio (su cui fa mettere bello in evidenza il suo nome, oltre a quello di Buffonate di Stato e Giannimusica2017) ci lascia decisamente allibiti.

Su Israele e vaccinati avevamo già parlato in precedenza, confutando quello che raccontava una nota ex showgirl italoamericana.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

