Israele tra i Paesi con i più alti numeri di vaccinati e di nuovi contagi?

Let me know if I’m understanding correctly ..

Israel has the highest % of vaccinated & 1 of the highest numbers of new #Covid19 cases in the world.

Their solution is to get 3rd & 4th jabs?

At what dose will they admit they’re using the population as lab rats?

By the 7th dose?

Il testo qui sopra tradotto in italiano:

Fatemi sapere se ho capito bene ..

Israele ha la più alta percentuale di vaccinati e uno dei più alti numeri di nuovi casi di Covid19 al mondo.

La loro soluzione è di fare terza e 4 dose di vaccino?

A quale dose ammetteranno che stanno usando la popolazione come cavie da laboratorio?

Per la settima dose?

Purtroppo la segnalazione è arrivata solo durante questo weekend, quindi non abbiamo modo di verificare com’era messa la classifica dell’OMS sui nuovi casi nel mondo il 6 settembre, ma sappiamo che oggi Israele non è nemmeno tra i primi dodici Paesi del mondo nella classifica dei nuovi contagi.

Prima di loro ci sono:

USA, con oltre 1 milione di nuovi casi in una settimana India, con oltre 270mila nuovi casi in una settimana Regno Unito, con 269mila nuovi casi Iran, con 182mila nuovi casi Turchia, 154mila nuovi casi Filippine, 141mila Malasia, 133mila Federazione Russa, 127mila Brasile, 123mila Tailandia, 103mila Messico, 95mila Vietnam, 89mila

Israele nella settimana del 6 settembre, secondo i dati ancora parziali dell’OMS, ha visto 34mila nuovi casi. La settimana prima erano 65mila (24mila in meno del Vietnam, ultimo nella classifica dell’OMS). Nell’ultimo report dell’ECDC possiamo vedere i dati di tutti i Paesi mondiali, con i nuovi casi degli ultimi 14 giorni. Israele è associato a 120835 nuovi casi, più in alto in classifica ci troviamo persino la Francia, con 216841 nuovi casi.

Ma anche l’altra frase di Heather non è che fosse proprio corretta, infatti lei sostiene che Israele abbia la più alta percentuale di vaccinati al mondo. Ma non è vero: persino l’Italia, in percentuale li ha superati da tempo. La loro copertura era la più alta a marzo, quando la campagna vaccinale era partita velocissima, raggiungendo in maniera capillare e molto efficiente la fascia più a rischio. Ma oggi Israele sulla popolazione totale ha una copertura del 61.2% di individui completamente vaccinati. L’Italia ha un 63,8%, e un 72,3% di parzialmente vaccinati. Ma anche noi siamo lontani dai numeri di Paesi come quelli che vedete nella classifica di Our World in Data:

Israele e Italia non rientrano nei 21 Paesi più vaccinati (in percentuale) al mondo. Quindi è sbagliato sostenere che Israele sia il Paese con la più alta percentuale di vaccinati.

Non credo sia necessario aggiungere altro, tanto Heather non ci metterà molto a spiegarci perché e percome sbagliamo. Ché chi che nella vita fa il gioielliere non può permettersi di fare divulgazione, chi invece fa la ballerina ne ha tutte le ragioni.

