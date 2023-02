La Brexit ora fa paura?

Ci è stato segnalato un articolo apparso su Repubblica il 21 febbraio 2023, dal titolo:

L’articolo al momento è dietro paywall, ma non è importante, quello che vogliamo verificare è se le immagini che riporta il quotidiano siano davvero una diretta conseguenza dalla Brexit come il titolo dà a intendere, o se invece sia – come dopotutto spiegato nel sottotitolo dell’articolo stesso:

La prima cosa da sottolineare è che titolare parlando di Brexit che” fa paura”, e poi nel sottotitolo sostenere che il problema dei razionamenti sia causato dal cattivo tempo in Spagna e in Marocco – che fino a prova contraria non si trova in Europa e non fa parte dell’UE – è pessimo modo di raccontare una notizia.

La prima cosa che ho fatto, oltre a chiamare mio cognato per chiedergli se i reparti ortofrutta dei supermercati a Londra sembrassero particolarmente in crisi, è stata andare a leggere i quotidiani britannici, partendo dal Guardian che racconta:

Industry insiders have said availability of produce is down by between 30% and 40% on some crops, with the pepper harvest down 70% in Spain, according to the catering supplier Reynolds.

Unusually cold weather has also affected crops in north Africa, which is often used as an alternative to Spain, while shipments by boat from Morocco have recently been affected by storms.

The issue has been made worse after many retailers chose to rely more heavily on crops from southern Spain and north Africa this year because of the increased costs of energy to heat greenhouses in the UK and the Netherlands.