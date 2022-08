La foto degli sbarchi

Sul profilo ufficiale di Giorgia Meloni su Facebook il 28 agosto 2022 è apparso questo post:

Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare.

È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia.

Occorre specificare alcune cose. La foto risale almeno al 2016 quando, secondo TinEye, faceva la sua comparsa nel catalogo d’immagini ShutterStock con il codice immagine 341539700. La foto è stata fornita a ShutterStock da un utente che si chiama Alexyz3d (aka Aleksei Kravtcov), russo, che ha come unica info su sé stesso quella di essere un artista che modella immagini tridimensionali. Nel suo profilo compaiono tantissime foto che è evidente che sono state realizzate da lui con programmi di grafica. Nessuna è un vero scatto fotografico. La cosa è curiosa, visto che la foto è stata usata dal 2016 ad oggi per accompagnare tanti articoli che narrano dei migranti clandestini sui barconi che attraversano il mar Mediterraneo. Se la situazione fosse davvero simile a come descritto dall’immagine, non si farebbe fatica a trovare scatti reali che mostrassero scene simili. Il fatto che non se ne trovino fa pensare che Kravtcov le abbia realizzate proprio perché nella realtà di scene simili non se ne sarebbero viste. Purtroppo non ve le possiamo mostrare direttamente, non volendo pagare i diritti a ShutterStock, ma potete facilmente visualizzarle usando questo link.

Chissà se invece Fratelli d’Italia questi diritti d’uso a ShutterStock li ha pagati, e chissà se i suoi responsabili sanno che la fonte è un artista russo e non un’immagine di cronaca che mostra il vero stato dei barconi dei migranti nell’attraversare il Mediterraneo.

A questo però dobbiamo aggiungere che, seppur sbagliata l’immagine, il testo usato da Giorgia Meloni viene da ANSA, che raccontava di come gli ospiti dell’hot spot di Lampedusa, dopo gli sbarchi del 27 agosto, fossero diventati 1517, contro il numero di capienza massima che dovrebbe essere di 350 ospiti. Quindi va detto che il numero di migranti sbarcati il 27 agosto 2022 (1749 migranti in tutta Italia) è tra i più alti degli ultimi cinque anni, superato solo dai 1952 del 9 maggio 2021. Siamo comunque molto lontani dai numeri del momento di massima emergenza, ovvero quelli tra il 2014 e il 2017.

