X MAS, approfondiamo

No, non stiamo per parlare di Natale a giugno, ma abbiamo deciso di fare un breve articolo per approfondire l’argomento “Decima MAS” visto che è diventato argomento di tendenza grazie a un candidato che ci ha voluto “scherzare” sopra, contando probabilmente che i propri possibili elettori non avessero idea di cosa si stia parlando.

Il candidato in questione è un militare, che in un video in cui invitava a votare per lui insisteva molto sul fare una “decima” sul simbolo del partito con cui si presenta e scrivere il suo cognome.

Il riferimento era appunto alla Decima MAS, ma quanti di noi sanno che cosa è? Purtroppo a scuola spesso si arriva alla Seconda guerra mondiale un po’ di fretta, col fiato corto, e si tirano via tante informazioni che invece sarebbe importante che i ragazzi assorbissero al meglio.

Oggi vogliamo provare a fare un po’ di chiarezza in chi magari è convinto che parlare di Decima MAS in prossimità delle elezioni europee sia solo un modo simpatico di invitare al voto.

Xª Flottiglia MAS

La Xª Flottiglia MAS, comunemente nota come Decima MAS, era un’unità della Marina militare italiana specializzata in operazioni speciali, principalmente in missioni subacquee. Fondata negli anni Trenta, la Decima MAS divenne particolarmente famosa durante la Seconda guerra mondiale per le sue azioni di sabotaggio e incursioni contro navi alleate.

MAS è l’acronimo di “Motoscafo Armato Silurante” (originariamente “Motoscafo Anti Sommergibile”). Si tratta di una classe di piccole imbarcazioni militari utilizzate dalla Regia Marina Italiana durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. Queste imbarcazioni erano progettate per essere veloci e manovrabili, capaci di attaccare navi nemiche con siluri o altre armi.

Dettagli delle MAS

Motoscafo : imbarcazione di piccole dimensioni e alta velocità.

: imbarcazione di piccole dimensioni e alta velocità. Armato : equipaggiato con armi, tipicamente siluri, ma anche mitragliatrici o altre armi leggere.

: equipaggiato con armi, tipicamente siluri, ma anche mitragliatrici o altre armi leggere. Silurante: progettato specificamente per il lancio di siluri contro navi nemiche.

Le MAS furono utilizzate con successo in diverse operazioni navali, sfruttando la loro velocità e capacità di sorpresa per attaccare navi di maggiori dimensioni.

L’acronimo MAS spesso viene riportato come Memento audere semper, locuzione latina coniata da Gabriele D’Annunzio, ma è un errore: D’Annunzio, infatti, coniò la frase proprio per rendere omaggio al Motoscafo Anti Sommergibile varato nel 1917 (il cui nome originario era Motobarca Armata Svan, dal nome della società dove furono realizzati i primi esemplari).

Comando

Il comandante più noto della Decima MAS fu il principe Junio Valerio Borghese. Borghese divenne il comandante dell’unità nel 1943 e, sotto la sua guida, la Decima MAS si distinse per le sue azioni audaci e spesso letali.

Le connessioni della Decima MAS con il nazismo sono dovute principalmente al periodo successivo all’armistizio dell’8 settembre 1943. Dopo l’Armistizio tra l’Italia e gli Alleati, l’Italia si trovò divisa tra il Regno del Sud, fedele agli Alleati, e la Repubblica Sociale Italiana (RSI), uno stato fantoccio istituito dai nazisti nel Nord Italia.

Borghese e la Decima MAS decisero di schierarsi con la RSI, collaborando strettamente con i nazisti. In questo contesto, la Decima MAS non solo continuò le sue operazioni militari contro gli Alleati, ma fu anche coinvolta in azioni di repressione contro i partigiani e civili italiani. La collaborazione con i nazisti e la RSI portò l’unità a essere associata alle atrocità commesse durante l’occupazione tedesca dell’Italia. Come riportato dal Post in un ottimo articolo del 2022:

Dal 1944, poi, la formazione fu utilizzata in azioni antipartigiane e in rastrellamenti di civili in diverse zone del Nord Italia. Il prefetto di Milano, Mario Bassi, fascista, inviò un messaggio a Mussolini in cui si lamentava dei “furti, rapine, provocazioni gravi, fermi, perquisizioni, contegni scorretti in pubblico”. Bassi spiegò che la X Mas terrorizzava la popolazione e che i saccheggi e i furti rimanevano impuniti perché gli appartenenti alla formazione di Borghese erano protetti dai nazisti.

E ancora:

Fu in particolare un reparto della X Mas, la Compagnia O, a essere attiva in operazioni di polizia e rastrellamento. A comandare la compagnia era Umberto Bertozzi, divenuto celebre anche perché incideva o faceva incidere con un coltello una grande X sulla schiena delle persone interrogate. A Forno, frazione di Massa, il 13 giugno 1944 la Compagnia O partecipò con le SS tedesche all’uccisione di 68 persone. A Borgo Ticino, in provincia di Novara, il 13 agosto 1944, vennero fucilati 12 civili e il paese fu saccheggiato. Altre fucilazioni e saccheggi avvennero a Castelletto Ticino, nella zona di Gorizia e in Piemonte. A Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, sei partigiani furono frustati in piazza e ustionati con stracci imbevuti di benzina.

Concludendo

Citare la Decima MAS parlando di voto alle elezioni europee e usando la frase “per un’Europa che non ci piace” è a nostro avviso qualcosa di grave, da cui gli altri rappresentanti del partito dovrebbero prendere le distanze. Ad oggi non ci risulta sia stato fatto. Glorificare un corpo armato che negli ultimi anni della sua esistenza ha combattuto a fianco dei nazisti per eliminare chi in Italia lottava per la libertà non dovrebbe essere qualcosa che possa passare inosservato. BUTAC è europeista e riteniamo che nel Parlamento europeo non dovrebbero trovare posto personaggi politici che hanno nostalgia di un periodo che ci auguriamo non torni mai più.

