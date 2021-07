La sindrome e il vaccino

Su tantissime testate giornalistiche, italiane e non, nei giorni scorsi si è titolato su una sindrome neurologica che potrebbe manifestarsi dopo la vaccinazione con il vaccino J&J.

Titolava ANSA:

Sindrome neurologica dopo J&J sotto la lente Ema

Subito dopo il titolone spiegavano:

E’ malattia rara Guillain-Barrè. Fda la indica in scheda vaccino

Tutto corretto, tutto vero, quello che manca è spiegare che già nella scheda della sindrome sul sito del National Institute of Neurological disorders and stroke è presente l’avviso che:

Most cases usually start a few days or weeks following a respiratory or gastrointestinal viral infection. Occasionally surgery will trigger the syndrome. In rare cases vaccinations may increase the risk of GBS.

ANSA nel suo articolo riporta:

Il rischio è da tre a cinque volte più alto tra i vaccinati con J&J rispetto alla popolazione generale negli Usa. Finora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini, molti dai 50 anni in su.

Ma sono tutti dati ancora non verificati, come spiegava la CNN:

The US Food and Drug Administration updated the label on Johnson & Johnson’s coronavirus vaccine Monday to warn of the possible increased risk of a rare neurological complication known as Guillain-Barré syndrome.

While the FDA said it had not established the vaccine could cause the syndrome , it noted an increase in reports of the sometimes paralyzing condition.

ANSA, come la maggior parte delle testate italiane, riporta solo questo dato:

Finora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini, molti dai 50 anni in su.

Abbastanza inutile senza un metro di comparazione. Al momento, come spiega TIME, col J&J sono stati vaccinati quasi 13 milioni di americani.

In a statement, the CDC said the agency has received about 100 reports of Guillain-Barre syndrome among 12.8 million J&J doses that have been administered, a tiny percentage.

Su 13 milioni di persone ci sono state circa 100 segnalazioni di sindrome di Guillain-Barré. Quindi, per chiarirci, la statistica ci dice che se ci vacciniamo con J&J abbiamo circa lo 0,0008% di probabilità di soffrire della suddetta sindrome. Sia chiaro, la cosa va comunque messa in evidenza: per la sindrome non esiste una cura, solo trattamenti per permettere al paziente di uscirne senza strascichi. Ma esiste comunque una piccola percentuale di ammalati che ha complicanze fatali a causa di conseguenze della sindrome.

Il motivo per cui J&J e FDA hanno deciso di includere lo specifico avviso nel bugiardino online del Janssen è dato dal fatto che finora non sono arrivate segnalazioni della sindrome in egual misura per gli altri vaccini. Ma come detto a inizio articolo, questo non significa che non ne siano arrivate. Spiega il TIME:

According to the CDC, about 3,000 to 6,000 people develop Guillain-Barre each year, generally due to respiratory or intestinal tract infections.

Quindi, volendo essere pignoli e facendo un po’ di semplicissime proporzioni, se consideriamo che in media negli States – secondo quanto riportato sopra – si ammalano circa 4500 persone di Guillain-Barré su quasi 13milioni di soggetti, non dovrei sorprendermi di trovare fino a 175 casi di sindrome. 100 non dovrebbero destare preoccupazione alcuna.

Per il calcolo ho considerato una popolazione di circa 328milioni di soggetti. Sarebbe bello che non ci dovesse essere bisogno dello scarso spirito critico di BUTAC e che questi conticini della serva li facessero i giornalisti, quelli che sono pagati per scrivere articoli.

Non credo di dover aggiungere altro.

