…la telecamera ha ripreso il link!

Da mesi (ma potremmo dire da anni) le pubblicità truffa dilagano sui social network. Quando ce ne occupiamo tra i commentatori del blog o sui social c’è sempre qualcuno che ci dice che dovremmo lasciare chi ci casca nel suo brodo.

Proprio ieri ho ricevuto l’ennesima segnalazione di una truffa che sta circolando.

Questo il testo della mail:

Buongiorno mi permetto di chiedere che cosa c’è di vero dopo le interviste di Mara Venier con Sallusti domenica 25 c.m.su RAI 1 e, qualche tempo fa di Fabio Fazio con la Marcuzzi nella rete 9 in merito a guadagni favolosi scrivendosi nel sito di cui all’oggetto e versando la modica somma di 250 euro.

Sempre che sia di V/ competenza e non si creino problemi come quelli già sorti con l’intervento della Banca d’Italia per la Marcuzzi e la soppressione dell’intervista da parte del RAI per la Venier.

Grazie

Chi ci ha scritto è persona educata, che chiede aiuto, persona che non ha gli strumenti necessari per rendersi conto di essere di fronte all’ennesima creazione di un’intelligenza artificiale, fatta apposta per spillare soldi al prossimo. Di persone così, specie post pandemia, la rete social italiana è piena. Soggetti che magari prima della pandemia si limitavano a leggere la mail, ma che per mantenere in contatti col mondo hanno aperto dei profili social, che ora usano quotidianamente, confidando che ci sia una qualche forma di controllo.

Controllo che, come denunciamo da anni, manca, o è troppo lento per bloccare sul nascere queste truffe. Purtroppo di papabili vittime di truffe così orchestrate la rete è piena. Complice il momento storico che stiamo vivendo, complice la crisi economica dilagante, sono tanti coloro che si rivolgono al web pensando che possa aiutarli a trovare una via d’uscita a situazioni economiche magari non proprio rosee. Tanti che ci cascano, quasi sempre perdendo somme così piccole da non attirare troppo l’attenzione.

La Venier, è, suo malgrado, protagonista di tante di queste truffe: la sua immagine rassicurante e ormai familiare, come quella di tantissimi altri volti noti dello spettacolo italiano e internazionale, serve a veicolare questi messaggi che invitano a investire una piccola somma che in breve tempo verrebbe moltiplicata. Somma che una volta investita non rivedremo mai più, e che difficilmente denunceremo, un po’ perché ci vergogniamo di esserci cascati, un po’ perché consci che tanto nessuno ce la rimborserà mai.

Però basterebbe fare delle semplici ricerche online per rendersi conto di quanto sia fondamentale stare in guardia, ad esempio Venier già a ottobre 2023 spiegava dalle pagine (vere) de La Repubblica:

Mara Venier: “La mia immagine riprodotta con l’Intelligenza Artificiale per truffare gli italiani”

Purtroppo gli unici che potrebbero fermare (almeno in parte) queste truffe sono i concessionari di pubblicità dei social network, quelli che decidono (in maniera purtroppo assolutamente automatizzata) quali siano i link che possono essere pubblicati e quali invece vanno bloccati. Il sistema ha più buchi di un gruviera, ed è evidente che ci sia scarso interesse nel chiuderli. D’altronde senza queste migliaia di pubblicità i social network dovrebbero trovare altre entrate economiche. Se non c’è tutela da parte di chi questi contenuti li distribuisce, quindi, dobbiamo cercare di tutelare noi stessi e i nostri contatti con lo spirito critico e l’abitudine di fare qualche ricerca (ad esempio imparando a navigare anche al di fuori delle piattaforme social) per verificare le informazioni a cui ci troviamo di fronte.

Chissà però che un giorno qualche studio legale non intenti delle cause verso i gestori dei social network, dimostrando come avrebbero potuto fermare queste pubblicità e come invece non l’abbiano fatto per tutelare i propri interessi a discapito di quelli degli utenti…

La speranza è sempre l’ultima a morire.

Resta un’ultima cosa da spiegare, il titolo di quest’articolo. Nel cercare la notizia che ci era stata segnalata ho trovato uno dei siti su cui era pubblicata, su Medium.com l’utente Datnez infatti riporta tutto il finto articolo con lo scambio tra Sallusti e Mara Venier, scambio di cui vi riporto una piccola parte:

Alessandro Sallusti si è arrabbiato molto. Ha iniziato a discutere con Mara Venier mentre le mostrava qualcosa sul suo telefono. Alessandro Sallusti: “Non mi credi? Dammi 250 euro e ci farò un milione in 3–4 mesi! Dipende tutto da te — che tu lo voglia o meno.” Mara Venier: “Tutti i telespettatori hanno visto che mi hai mostrato il sito web dove fai i soldi, la telecamera ha ripreso il link! Perché lo hai fatto in diretta TV? Potrebbe danneggiare l’Italia.” Alessandro Sallusti: “Non farmi passare per un mostro, voglio fare del mio meglio e aprire gli occhi della gente sulla verità. Perché qualcuno dovrebbe essere infastidito da un guadagno extra?” Mara Venier: “Pensa a questo: se tutti cominciassero ad arricchirsi, chi lavorerebbe negli ospedali, nelle scuole, nei negozi e nelle fabbriche? Cosa diresti a questo proposito?” Alessandro Sallusti: “Penso che le persone debbano avere la possibilità di scegliere come guadagnare i propri soldi: lavorando duramente per tutta la vita o passando un’ora al giorno seduti a letto. Se non credi a quello che ti dico, vedilo con i tuoi occhi. Dammi il tuo telefono e ti registrerò sulla piattaforma Immediate ProAir X3. Fai capire agli spettatori in diretta che funziona per tutti e che il guadagno passivo è disponibile per chiunque.”

Il link in questione ovviamente rimanda a uno dei soliti siti di trading online dove, con “soli” 250 euro, ci faranno diventare milionari…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it