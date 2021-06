La torteria e la fuffa OPPT

Oggi non facciamo un fact-checking – in questo caso non serve – ma parliamo del video dell’eroina di Chivasso, la signora Rosanna (e insieme a lei Valentina, l’ottica esperta di Costituzione) apparso in uno dei tantissimi gruppi che monitoro.

Vi ricordate, quando parlammo di Valentina l’atomica ci soffermammo per un secondo sul fatto che lei parlasse di “military order” e roba da tenere appesa in macchina per evitare le multe. Vi avevamo promesso che prima o poi avremmo approfondito, per ora non siamo riusciti a completare l’articolo che volevamo fare, ma quando abbiamo visto questo video non abbiamo potuto evitare di trattarlo.

Il video è disponibile su un canale Telegram pubblico, pertanto pur avendo censurato il volto di una persona che non parla lasciamo quelli delle altre due che chiacchierano. Chiacchierano, e cosa dicono?

Che se andiamo a chiedere copia della “Costituzione della Repubblica Italiana” non ci viene data. Perché l’Italia non è una Repubblica, ma un’azienda. Non lo dico io, lo dice Rosanna della torteria, e Valentina annuisce, così come il videomaker. Forse non ci verrà data (da chi?) ma sicuramente possiamo comprarla su eBay.

Giusto per esser chiari, la Repubblica Italiana è nata il 2 giugno 1946, i firmatari sono i cittadini (uomini e, per la prima volta in Italia, anche donne) che votarono al referendum. Perché sono le loro firme ad aver posto fine alla monarchia nel nostro Paese. Chiunque faccia come Rosanna vi sta perculando (o ci crede, e pertanto è ignorante e non dovrebbe avere un seguito di persone che credono a quello che dice senza verificare).

Il racconto di Rosanna è qualcosa che mi lascia sconcertato, perché dimostra, purtroppo, che qualcuno le ha lavato il cervello alla perfezione. Rosanna – come le altre migliaia di soggetti che cascano in questa bufala di OPPT – fa parte di un gruppo di gente convinta che aprendo un trust i loro beni siano protetti da tutto. Gente che smette di pagare tasse, sanzioni, multe perché ci sono avvocati che li convincono che nessuno li potrà toccare, che non rischiano nulla.

Non vogliamo entrare nel dettaglio, come già annunciato stiamo preparando un un articolo che cercherà di esaminare con completezza tutta la questione. Ma di OPPT abbiamo parlato a lungo su BUTAC la prima volta che questa gente venne fuori in Italia, trovate il link per leggerli a fondo articolo.

In pratica parliamo di soggetti che scorporano le varie spese delle bollette, pagandole dopo aver eliminato l’iva e altro che non sia il consumo effettivo; non pagano le multe, rispondendo alle raccomandate con documentazioni che loro ritengono serie ma sono fuffa al quadrato. Gibberish legale.

Il video, però, oltre a farci capire la confusione di Rosanna, si conclude con una perla d’altri tempi. La bufala antica secondo cui Luca Cordero di Montezemolo sarebbe il figlio illegittimo di Gianni Agnelli. Rosanna la racconta perché ne è fermamente convinta, ma siamo di fronte appunto a una vecchia bufala. Montezemolo è figlio di Clotilde Neri e Massimo Cordero. Agnelli all’epoca era un playboy internazionale che frequentava soggetti come Jackie Kennedy e Pamela Harriman, figuriamoci se aveva tempo per una bolognese quasi sua coetanea e oltretutto già sposata, ma oltre a queste considerazioni, ovviamente, non c’è mai stata nessuna prova.

Purtroppo si sa, chi casca in una bufala poi è portato a cascare in tutte le altre che rafforzano la prima. E la storia di Montezemolo serve perché, secondo il racconto di Rosanna, lui, grazie alla parentela con Agnelli, avrebbe aperto il primo trust per se stesso quando è diventato il capo della Ferrari.

Mi duole rilevare che tra gli altri a contribuire alla diffusione di questa sciocchezza c’è stata che Selvaggia Lucarelli negli anni in cui faceva gruppo con Gianluca Neri e la mia compagna delle medie Guia Soncini.

A seguire questa gente si toccano vette di complottismo (ci spiace utilizzare questa parola così polarizzante ma in casi come questo non c’è altra definizione che “tendenza a interpretare ogni evento come un complotto o parte di un complotto”) che mai mi sarei sognato di vedere. Purtroppo però i danni che soggetti come Rosanna e Valentina possono fare sono reali, visto quanti le seguono convinti della loro onestà e buona fede.

Qui i link ai vecchi articoli su OPPT.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.