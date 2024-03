La tua casella è piena

Riceviamo molte mail, ogni giorno, e abbiamo svariate caselle di posta elettronica. Pochi giorni fa una delle mail, non riconosciuta come spam dal sistema, riportava nell’oggetto:

Email non consegnate (Sessione di errore) 03/27/2024 12:11:04 pm

Ho controllato la mail e la grafia era esattamente quella del servizio di posta elettronica che usiamo. Ma io sapevo che quella mail non poteva essere corretta: su quella casella fino a ieri era occupato solo la metà dello spazio. Impossibile che l’altra metà si fosse riempita in un solo giorno.

Il messaggio ovviamente riporta la grafica del mio servizio di posta elettronica, e due link, uno che punta genericamente al servizio, e un altro che mi invita ad accedere…

…per aumentare la dimensione della tua email e continuare a ricevere le email.

Il secondo è quello col trabocchetto. Se lo clicchiamo da un browser che già ci conosce ci rimanda a una pagina che sembra in tutto e per tutto quella del nostro servizio di posta, pagina in cui ci viene chiesto il login. Peccato che non siamo sul nostro sito di posta elettronica ma su un dominio .ru.com che è lì per carpire i nostri dati, fregarci l’accesso alla casella e spammare l’impossibile ai nostri contatti.

Quanti controllano la posta da telefonino, cliccano sui link senza prima accertarsi del mittente e si ritrovano la propria casella bloccata? Quanti non hanno la più pallida idea di cosa sia l’autenticazione a due fattori?

Io quando ricevo mail così mi preoccupo sempre dei tanti che non hanno ricevuto un briciolo di formazione sulla materia e magari usano il web per scopi professionali senza avere la più pallida idea di come funzioni il tutto. Persone convinte di esser tutelate magari da un qualche ente di controllo, ente che in realtà in rete non esiste.

Invece che fare i superiori che sanno come gira il mondo, ogni tanto sarebbe bello che chi ne sa di più si dedicasse a chi ne sa di meno, accompagnandolo per mano in rete, mostrandogli i pericoli (e magari anche i pregi) di un posto che è sempre più impattante sulle vite di tanti.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.