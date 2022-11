La lattina camuffata

Un ingegnoso metodo per bere birra durante i mondiali in Qatar?

Arriviamo tardi su questa fotografia che ci state segnalando e che alcuni colleghi hanno già trattato. Ma siccome continuate a segnalarla e alcuni degli articoli che abbiamo visto circolare sono a nostro avviso un filo incompleti, crediamo sia il caso approfondire la questione.

L’immagine che avete visto in apertura circola sostenendo che quello è il sistema con cui in Qatar si sta bevendo birra negli stadi, la foto però – come già evidenziato appunto dai colleghi – circola da mesi, e non arriva dal Qatar. Si tratta solo e unicamente di una foto commerciale per pubblicizzare un prodotto che esiste da tempo in svariate versioni.

Quello che però non è chiarissimo a tutti è che quello fotografato è un sistema che esiste da svariati anni, ideato per nascondere le lattine di bevande alcoliche nei Paesi in cui è vietato bere per strada, Stati Uniti sopra tutti. Non credo siano in tanti a volerlo testare in Paesi dove, se ti beccano, il rischio è quello di finire in carcere per anni o peggio frustati in pubblica piazza.

Esistono in silicone, in alluminio, persino fatte a maglia.

Esistono pure quelle che fanno satira:

Il mercato di questo tipo di coperture è ampio, e non sono usa e getta come invece può sembrare dagli articoli di alcuni colleghi che non hanno evidentemente approfondito, sono ovviamente riciclabili e utilizzabili più e più volte, o perlomeno fino a che non risulta evidente dall’usura che non si tratta di vere lattine ma solo mimetizzazioni.

Qui un esempio ispirato direi a Andy Wharol:

Giusto per non dimenticarlo, questi sistemi sono un’evoluzione del classico sacchetto di carta che una volta si vedeva in tantissime produzioni americane:

