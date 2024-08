L’effetto Foegen e Armando Manocchia

Era da tanto che non ci veniva segnalato il sito di Armando Manocchia, Imola Oggi, così tanto che credevamo avesse chiuso. Ma in realtà il sito, online dal 1997, è sempre stato attivo, solo meno visibile ai nostri lettori attuali, probabilmente più avvezzi a TikTok che al web 1.0, fatto di indirizzi url e home page da scrollare.

Ma la segnalazione che ci avete inviato è interessante, in quanto ci permette di parlare di una teoria pseudoscientifica venuta fuori durante la pandemia, l’effetto Foegen, citato da Manocchia nel suo articolo dal titolo:

L’articolo di Imola Oggi riporta:

E poco sotto:

L’effetto Foegen di cui si parla è una teoria pseudoscientifica che afferma per l’appunto che l’uso della mascherina potrebbe aumentare la mortalità a causa della re-inspirazione di particelle virali, un concetto che non trova supporto nella letteratura scientifica degna di tale nome. Vi riportiamo dalle pagine della McGill University:

Where does the name “Fögen effect” come from? Why, it comes from Dr. Zacharias Fögen, the sole author on this paper. On his website, Dr. Fögen describes himself as “a doctor from Kassel, Germany.” He has a page on ResearchGate, where researchers list their scientific publications, and his sole contribution is the present paper (accompanied by three preprints that are versions of this paper). A search on PubMed of his name only returns the current paper. Said paper declares that every aspect of this study, from its conceptualization to its writing, reviewing and editing, was done solely by Dr. Fögen. And he named the effect after himself.