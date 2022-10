L’estate di San Martino e gente che respira la nostra stessa aria

Scrive Alberto Bagnai su Twitter:

Questo caldo così eccezionale, così inconsueto, così catastrofico, così imprevedibile, che per chiunque (tranne che per gli ignoranti), ha un nome che risale nei secoli: https://t.co/PdleEYrgaY. Io boh… — Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) October 29, 2022

Ma Alberto Bagnai è un parlamentare italiano che insegna Economia, non un esperto di cambiamenti climatici, è normale che dica cose, come potrebbe fare chiunque al bar mentre sorseggia un caffè. La differenza tra il cliente del bar e Bagnai è il fatto che il primo si limita a condividere un suo parere personale con quattro clienti del bar, il secondo mentre apre bocca è pagato con le tasse di tutti i cittadini e dovrebbe fare molta più attenzione a quanto dice.

È vero che siamo nell’estate di San Martino, ma chiunque dotato di memoria storica e un minimo di spirito critico sa bene che non si andava normalmente in spiaggia in costume da bagno a fine ottobre, perlomeno non sulla Riviera Romagnola, dove invece oggi, sabato 29 ottobre, era pieno di gente in spiaggia.

In contemporanea sta circolando su Twitter l’analisi (basata su dati verificabili da tutti) fatta da Lorenzo Arcidiaco:

Italia, percentile Rank dei valori giornalieri di temperatura per l’anno 2022.



Se si esclude la seconda metà di settembre, da maggio in poi quasi tutti i giorni si è registrata una tem. costantemente sopra il 90mo perc.🫥@Giulio_Firenze pic.twitter.com/UITHl1KNTu — Lorenzo Arcidiaco (@LArcidiaco) October 26, 2022

I numeri parlano da soli, e un economista dovrebbe esser capace di leggerli evitando di sostenere tesi assurde come ha fatto Bagnai. Nella tabella condivisa da Arcidiaco è evidente come siano molte di più le caselle colorate in rosso rispetto a quelle bianche o azzurre, segno di quanti giorni in quest’anno abbiamo superato la media delle temperature.

Se poi vogliamo farci ulteriore male possiamo dare un’occhiata anche a altri due grafici, uno con la media delle temperature nel 1980 e uno quelle del 1990, anche questi realizzati da Arcidiaco:

Sia nel 1980 che nel 1990 i giorni sopra la media erano pochi, nel 2022 la situazione è ribaltata, ad oggi solo in 50 giorni su 300 siamo stati in media o sotto la media. Non ho intenzione di giudicare la levatura di Bagnai come professore di Economia, ma come analista di cambiamenti climatici è più bravo mio figlio di undici anni.

maicolengel at butac punto it

