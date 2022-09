I libri russi usati usati come riscaldamento?

Su alcune bacheche social dal 1 settembre 2022 hanno cominciato a circolare post con testi simili a questo:

A quanti gradi Fahrenheit brucia la carta

GERMANIA – Uno strano annuncio e’ apparso in una biblioteca pubblica di Dresda. Si incoraggiano i lettori a consegnare libri di autori russi da utilizzare per riscaldare l’edificio durante la stagione fredda.

“Affrontare l’aggressione russa è un impegno collettivo. La letteratura russa non ha posto nella tua libreria. A causa della prevista riduzione del riscaldamento in autunno e in inverno, ti chiediamo di donare libri di autori russi da utilizzare per il riscaldamento della biblioteca. In questo modo, sarai in grado di leggere buoni libri anche se Putin interrompe la fornitura del gas».

L’annuncio lo ha firmato il capo della biblioteca-Katrin Stump, il cui profilo su Twitter https://twitter.com/katrin_stump e’ accompagnato dalle bandierine di UE e Ucraina, il che significa che la direttrice della biblioteca principale della Sassonia è schierata politicamente in modo esplicito.

Qualcuno dovrebbe ricordarle che erano i nazisti a bruciare i libri in Germania.