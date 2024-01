La tua linea subirà una rimodulazione

Altro giro altro regalo, poco fa parlavamo della truffa in cui ci avvertono che la nostra linea telefonica fissa a causa di lavori subirà dei disservizi, ma, magicamente, se accettiamo di cambiare operatore ecco che i disservizi svaniscono.

Oggi ho ricevuto sulla linea fissa di lavoro una telefonata simile ma diversa, la voce registrata mi avvertiva che il mio contratto telefonico avrebbe subito una rimodulazione dei termini (quindi un aumento) poi mi veniva gentilmente indicato di premere uno specifico tasto in base a quale operatore avessi.

Ma come? Mi chiami sostenendo che il mio contratto di linea fissa subirà degli aumenti ma non sai con quale operatore ho un contratto in corso…

Ovviamente è l’ennesima truffa da call center. Call center che per individuare gli utenti meno accorti, magari per poi farli ricontattare da un operatore, sfruttano questo trucchetto. Difatti solo i più ingenui cascheranno nella richiesta (ingiustificata) di premere un tasto facendo sapere al sistema automatico dall’altra parte della cornetta con quale operatore siamo registrati. A quel punto il gioco per portare avanti l’eventuale cambio di linea o carpire dati dall’utente diventa facilissimo: se ha premuto il tasto è probabile che fornirà anche i suoi dati anagrafici, e non solo.

Lo so che voi che ci seguite sempre non amate questi articoli, ritenendo che tanto chi ci casca non leggerà mai BUTAC o che addirittura si meriti di venire raggirato. Ma io (oltre a non essere d’accordo col giudizio) non lo faccio per loro, bensì per i loro amici e parenti, che magari leggendolo avvertono a voce lo zio più ingenuo di non cascarci, e così via col passaparola. Si semina, sperando che il seme germogli e che le nuove generazioni crescano meno ingenuamente, consci di quanti truffatori li aspettano al varco del mondo del lavoro.

Purtroppo sono anni che certe agenzie operano così, prima almeno c’era la possibilità di mandare a quel paese l’operatore, ora con quelle che noi amorevolmente chiamiamo “robocall” non devono neanche più pagare legioni di centralinisti/e, fanno tutto in automatico fino alla scrematura delle potenziali vittime.

La cosa che mi scoccia di più è che gli operatori telefonici possono potenzialmente ricavare, senza grandi sforzi, quale dei call center sfrutta queste tecniche fraudolente di vendita, ma a quanto mi risulta evitano di andare a fondo, probabilmente perché la cosa conviene in qualche modo anche a loro.

Ripetiamo le regole:

Verifica sempre le informazioni: prima di prendere qualsiasi decisione, verifica l’autenticità delle informazioni ricevute. Contatta il tuo operatore tramite i canali ufficiali per confermare quanto sostenuto dall’operatore del call center. Non cedere alla pressione: se ti senti spinto a prendere una decisione immediata, è molto probabile che si tratti di un tentativo di truffa. Un operatore legittimo non eserciterà mai pressioni aggressive per costringerti a firmare. Utilizzo di strumenti di blocco delle chiamate: considera l’uso di app o servizi che permettono di bloccare chiamate da numeri sospetti o non desiderati. Segnalazione alle autorità: se sei stato contattato da un truffatore, segnala l’accaduto alle autorità competenti, come il garante per le comunicazioni. Le tue informazioni potrebbero aiutare a prevenire future truffe. Ricerca indipendente: qualora tu voglia cambiare operatore, fai le tue ricerche indipendentemente. Utilizza comparatori online e fonti affidabili per valutare le offerte disponibili.

