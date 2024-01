Lavori sulla linea telefonica

Un altro tentativo di raggiro per via telefonica, a cui stare molto attenti

Anche oggi trattiamo quella che a nostro avviso non può definirsi altro che truffa. Purtroppo stavolta dovete accettare il racconto che stiamo per farvi, senza fonti, perché non siamo riusciti, né noi né chi ci ha segnalato il tentativo di raggiro, a registrare nessuna delle telefonate ricevute.

Quindi procederemo a un racconto di tipo orale per spiegarvi di che tipo di truffa si tratta. Siamo di fronte a un sistema di vendita di contratti telefonici che andrebbe sanzionato pesantemente dal garante per le comunicazioni, ma purtroppo sappiamo che, grazie anche al sistema in essere, è sempre molto complesso arrivare a identificare chi lo sta mettendo in atto.

La truffa è di quelle da manuale: ci chiamano sul telefono, spesso usando un numero che poi risulterà non abilitato per le chiamate in entrata, e nella telefonata si spacciano per il nostro operatore di telefonia – dettaglio che non sempre indovinano, ma ci provano con regolarità. Poi arriva il momento clou della telefonata, il gancio che serve a far partire la truffa.

Ci informano che il nostro numero di telefono subirà dei disservizi, causa “lavori sulla linea”, lavori che però coinvolgono solo il nostro attuale operatore di telefonia. Se passiamo ad altro operatore, Telecom di solito, la nostra linea non subirà alcun disservizio.

Al primo rifiuto si fanno più insistenti, quasi aggressivi, sostenendo che poi saranno affari nostri se non riusciremo più a navigare o usare il telefono. Gli operatori del call center che ci sta chiamando sono stati istruiti in modo tale da spaventare la persona dall’altro capo della linea, consci che fare leva su quelle paure può aiutare a far firmare un nuovo contratto di telefonia.

Al lavoro subisco almeno una telefonata del genere ogni dieci giorni, alcune arrivano anche con messaggio registrato che riporta le stesse cose e, se voglio aderire, mi invitano a premere un tasto.

Di truffe legate ai call center ne vediamo costantemente, che siano le chiamate che vi invitano a investire in azioni Amazon o che siano call center che vi vogliono proporre contratti favolosi con operatori mai sentiti prima. Per questo riteniamo che possa essere utile un piccolo elenco di cosa da fare prima di accettare qualsiasi offerta speciale arrivata (non richiesta) da un call center.

Verifica sempre le informazioni: prima di prendere qualsiasi decisione, verifica l’autenticità delle informazioni ricevute. Contatta il tuo operatore tramite i canali ufficiali per confermare quanto sostenuto dall’operatore del call center. Non cedere alla pressione: se ti senti spinto a prendere una decisione immediata, è molto probabile che si tratti di un tentativo di truffa. Un operatore legittimo non eserciterà mai pressioni aggressive per costringerti a firmare. Utilizzo di strumenti di blocco delle chiamate: considera l’uso di app o servizi che permettono di bloccare chiamate da numeri sospetti o non desiderati. Segnalazione alle autorità: se sei stato contattato da un truffatore, segnala l’accaduto alle autorità competenti, come il garante per le comunicazioni. Le tue informazioni potrebbero aiutare a prevenire future truffe. Ricerca indipendente: qualora tu voglia cambiare operatore, fai le tue ricerche indipendentemente. Utilizza comparatori online e fonti affidabili per valutare le offerte disponibili.

La consapevolezza e l’educazione sono la miglior difesa contro queste tattiche disoneste. Ricordiamo che la sicurezza dei nostri dati (e dei nostri conti) dipende in gran parte dal nostro comportamento come consumatori informati.

