Sull’Huffington Post è apparso un articolo che titola:

Fonte del breve articolo è il Daily Mail; vista la fonte ovviamente vengono dubbi, ma una prima verifica mi porta a un video pubblicato da Associated Press, fonte che ritengo decisamente più affidabile.

Nel video si vedono tre persone portate via di peso da una casa, da uomini che indossano tute antisettiche. Fin qui tutto conferma quanto riportato dall’Huffington Post. Ma allora perché ne parliamo su BUTAC?

Perché gli articoli parlano di soggetti portati via a forza, senza però raccontare tutto quanto riportato da Associated Press.

A video circulating on social media shows people who had refused to self-quarantine being forcibly taken away from an apartment by local officials in the city of Kunshan, as China battles the outbreak of a deadly new virus. (Feb. 8)